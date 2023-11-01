«الشارقة للكتاب» يطلق دورة «نتحدث كتباً» اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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قامت الشيخة بدور القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أمس، بجولة تفقدية في موقع تنظيم الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 في مركز إكسبو الشارقة، بهدف الاطلاع على جاهزية الحدث واستعداداته النهائية لاستقبال المشاركين والزوّار في أكبر دورة في تاريخه من حيث المشاركة الدولية بـ 108 دول.

رافق الشيخة بدور القاسمي خلال جولتها أحمد بن ركاض العامري المدير التنفيذي لـهيئة الشارقة للكتاب، وخولة المجيني منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومنصور الحساني مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب.

وأشادت الشيخة بدور القاسمي بكافة الجهود المبذولة من فريق عمل الهيئة واللجان المنظمة لضمان نجاح هذا الحدث الثقافي البارز، مؤكّدة دوره في إثراء الثقافة والأدب ودعم قطاع النشر محلياً وعالمياً، ومعربة عن تطلّعها لتنظيم دورة استثنائية لهذا العام.

ويستمر المعرض، الذي يفتح أبوابه للزوار اليوم، حتى 12 نوفمبر الجاري تحت شعار «نتحدّث كُتباً».

انطلاقة

ويجتمع اليوم الأربعاء صنّاع الكتاب والمعرفة والإبداع من 108 دول من كل أنحاء العالم، في مركز إكسبو الشارقة، ليتواصلوا فيما بينهم على مدار 12 يوماً يحول فيها «معرض الشارقة الدولي للكتاب» في دورته الـ42 الكتاب إلى لغة، يتحدث بها القراء، والناشرون، والموزعون، والمترجمون، والمكتبيون، وسط أكثر من مليون ونصف عنوان تعرض من قارات العالم السبع.

وتتسع قاعات المعرض، الذي يرفع شعار «نتحدث كتباً»، لتمنح جمهور المعرض فرصة الترحال والسفر بين الأمكنة والأزمنة، فالمعرض هذا العام يحتفي بكوريا الجنوبية ضيف شرف، حيث تحضر بتاريخ ثقافتها وراهنه، بينما يحمل 2033 ناشراً حضارات بلدانهم ونتاجها المعرفي والإبداعي إلى أرض الشارقة.

يستضيف المعرض 1043 دار نشر عربية، و990 دار نشر أجنبية، وتتصدر قائمة المشاركات عربياً دولة الإمارات العربية المتحدة بـ300 ناشر، تليها جمهورية مصر العربية بـ284 ناشراً، ثم جمهورية لبنان بـ94 ناشراً، تليها سوريا بـ62 ناشراً، بينما تمثلت أبرز المشاركات الأجنبية بحضور دور نشر من الهند، والمملكة المتحدة، وتركيا. ويعرض المشاركون 1.5 مليون عنوان، منها 800 ألف عنوان عربي، و700 عنوان من اللغات الأخرى.

ضيوف

ويشارك في المعرض خلال هذه الدورة مجموعة من الكتاب والمفكرين والشعراء الإماراتيين، أبرزهم الشاعر والباحث خالد البدور، والدكتورة مشاعل النابودة، والكاتب والإعلامي عادل خزام، والكاتب والإعلامي محمد الجوكر، والباحثة والكاتبة سعاد العريمي، والروائية والكاتبة فتحية النمر، والكاتبة الدكتورة عائشة الغيص، والكاتب والروائي سعيد البادي، وغيرهم.

في حين يستضيف الحدث نخبة من الأدباء والكتّاب والفنانين العرب للمشاركة في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، أبرزهم شخصية العام الثقافية للمعرض الروائي الليبي إبراهيم الكوني، والكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، والشاعر اللبناني طلال حيدر، والإعلامية المصرية ريهام عياد، إلى جانب عدد من الشعراء العرب، منهم الشاعر السعودي فهد الشهراني، والقطري ناصر الوبير، والكويتي شريان الديحاني.

ومن أبرز الأسماء الأجنبية المشاركة في المعرض هذا العام الكاتب النيجيري الحاصل على جائزة نوبل وول سوينكا، والكاتب الكندي مالكولم جلادويل، والممثلة الهندية كارينا كابور، مؤلفة كتاب: «دليل كارينا كابور للحمل»، وتوماس إريكاسون، والكاتب فاتسلاف سميل، ورائدة الفضاء الأمريكية سونيتا ويليامز، وسوامي بورناتشيتانيا، والكاتبة الهندية مونيكا هالان.

مساحات تفاعلية

وانسجاماً مع شعاره المُلهم لهذا العام «نتحدّث كتباً»، الذي يجسّد رؤية المعرض لصناعة الكتاب والثقافة، فإن فعاليات «الشارقة الدولي للكتاب 2023» تتجاوز حدود صفحات الكتب ومنصات الناشرين، نحو فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية وعروض متنوعة وورش عمل تصل إلى 1700 فعالية تتوزع على ست مساحات، ويشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة حول العالم، ومن ضمنها 460 فعالية ثقافية تستضيف 127 ضيفاً عربياً وعالمياً من كبار الأدباء والمفكرين والمثقفين والفنانين، بينهم حاصلون على جائزة نوبل للآداب، وجوائز عربية وعالمية رفيعة المستوى.

يحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب بكوريا الجنوبية باعتبارها ضيف شرف الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ويشهد الجناح الكوري سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية تحت شعار «خيال بلا حدود».

وتتضمن هذه الدورة كذلك أكثر من 130 عرضاً، تتنوع ما بين مسرحيات وعروض جوالة، يقدمها 14 عارضاً من 14 دولة.

بدوره ،يزخر ركن الطهي في المعرض بأكثر من 45 فعالية يقدّمها 12 طاهياً من 9 دول.

يفتح معرض الشارقة الدولي للكتاب أمام زوار دورته الـ42 باباً على عالم الغموض والخيال والمفاجأة، مع كوكبة من الكتّاب المتخصصين بأدب التشويق والغموض في فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان الإثارة والتشويق»، التي تقام على مدار ثلاثة أيام في الفترة 8 - 10 نوفمبر الجاري. ويقدم المهرجان، الذي يقام بالشراكة مع «مهرجان الإثارة والتشويق» في نيويورك، منصة تجمع 10 كتّاب عالميين متخصصين بهذا النوع من الأدب.

مؤتمر المكتبات

ويشهد المعرض انطلاق الدورة العاشرة من «مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات» بالشراكة مع جمعية المكتبات الأمريكية في الفترة بين 7 - 9 نوفمبر الجاري ، بمشاركة أكثر من 400 متخصص وممثل لأمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة من المنطقة والولايات المتحدة، ونحو 30 دولة أخرى.