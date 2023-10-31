فوز 4 أدباء عرب بجوائز «العويس الثقافية»

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس، فوز كل من: حسن طلب، وأمين صالح، وعبدالله إبراهيم، وعبدالسلام بنعبد العالي، بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في دورتها الثامنة عشرة (2022 ـ 2023).

وقال عبدالحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في تصريح صحافي، إن لجنة تحكيم الجائزة قررت فوز هذه المجموعة المتميزة من الأدباء والمفكرين العرب، لتميزهم كل في مجاله، ولأعمالهم التي أسهمت في تطور الأدب والثقافة في العالم العربي.

وأضاف عبدالحميد أحمد: «بعد عديد مداولات بين أعضاء لجنة التحكيم، قررت فوز الشاعر حســن طلب بجائزة الشعر، حيث رأت اللجنة في تجربته فرادة وغزارة وتنوعاً، إضافة إلى وجود مشروع شعري متكامل ومتنامٍ لديه يتسم بالتجريب ويمازج بين الشعرية والصوفية والرؤى الفلسفية».

كما قرّرت اللجنة، فوز القاص أمين صالح بجائزة القصة والرواية والمسرحية، لامتلاكه تجربة إبداعية مغايرة، تمثلت في ما كتب من قصص قصيرة ونصوص وأعمال أخرى تدل على تنوّع الثقافة والاهتمامات.

وقررت اللجنة فوز الناقد د. عبدالله إبراهيم بجائزة الدراسات الأدبية والنقد، الذي تتسم مؤلفاته بوضوح الرؤية المنهجية والانشغال بموضوع السردية العربية ومنجزاتها وسياقاتها المتحولة، والاهتمام بالقضايا الثقافية، وإعادة تأمل العلاقة بين الشرق والغرب.

وقررت اللجنة فوز المفكر د. عبدالسلام بن عبد العالي، بجائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية، وذلك لأنه من رواد المدرسة التفكيكية في الثقافة العربية، وهو يرى في الأدب والكتابة والترجمة مداخل مهمة للفلسفة. وتتميّز أعماله بأسلوب سهل يقارب بين المتخصّص وغير المتخصّص. واختتم الأمين العام تصريحه قائلاً: «جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي سيتم الإعلان عنها لاحقاً لكونها تمنح بقرار من مجلس أمناء الجائزة، ولا تخضع لمعايير التحكيم أسوة بالجوائز في الحقول الأخرى». كما هنّأ الفائزين بالجائزة متمنياً لهم استمرار العطاء والإبداع.