«ضمير منفصل».. عوالم وحكايات وأحداث في 45 قصيدة

المصدر: دبي - البيان

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صدر مؤخراً ديوان «ضمير منفصل»، للشاعرة والروائية دارين شبير، عن دار مداد للنشر، حيث يضم أكثر من 45 قصيدة، تعكس تجربتها الشعرية وتنبثق من خبرتها الحياتية، إذ عبرت في بعضها عن مواقف وتفاصيل وأحداث عاشتها وعايشتها بنفسها، وتفاعلت في بعضها الآخر مع حكايات واقعية لامست مشاعرها، ليكون النتاج هذا الديوان بلونه الخاص وبلغته الشعرية المميزة، وبأسلوبه التجديدي البعيد عن النمطية.

وتناولت الشاعرة في «ضمير منفصل» الكثير من الموضوعات، ورصدت من خلاله العلاقات الإنسانية بكل أشكالها وانفعالاتها وتناقضاتها، حيث تطغى الرومانسية والشاعرية على الكثير من القصائد، فيما يبرز صوت العقل والمنطق في قصائد أخرى، كما تخللت الديوان مجموعة من الرسائل الإنسانية وأشعار الحكمة، ورسائل حب إلى الوطن، وغيرها.

وأهدت دارين شبير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تنوين» للمحتوى الإبداعي، ديوانها الجديد إلى الشاعر الكبير كريم العراقي، الذي رحل عن عالمنا قبل قرابة الشهرين.

ويُمثل هذا الإصدار التعاون الرابع بين الشاعرة ودار مداد للنشر، وسيتم توقيعه في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي ينطلق في 1 نوفمبر 2023.

جدير بالذكر أن الديوان الجديد لدارين شبير يمثل ديوانها الشعري الثالث، وهو يأتي بعد روايتها الاجتماعية «أزمة شرف»، وديوانيْها السابقيْن «عبث وتولى» و«وتستمر القافلة» اللذين اختار منهما الفنان كاظم الساهر قصيدتين لغنائهما ضمن ألبومه الجديد الذي سيُطرح قريباً، إلى جانب عدد من الفنانين الذين غنوا من قصائدها.