أسواق دبي.. جواهر في قلب المدينة

المصدر: دبي - نهى حوّا

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يكمن ما وراء ناطحات سحاب دبي البرّاقة تنوع هائل من الأسواق التي تقدم خيارات واسعة من المنتجات، وهذه تتراوح بين أسواق دائمة أو موسمية، بعضها تقليدي يقدم إطلالة على تاريخ المدينة وتراثها وغالباً ما يختص بسلع محددة من العطور والمنسوجات والتوابل وغيرها، وبعضها الآخر أسواق تختص بالسلع رخيصة الثمن أو الفاخرة، فيما هناك أسواق لتبادل السلع المستعملة أو أخرى موجهة للسياح، وتلك تمتد على مساحة شاسعة موفرة أفضل ما في المدينة من بضائع ومنتجات، وفق موقع «ترافيل نوار» السياحي، الذي يضيء على عدد من تلك الأسواق.

القرية العالمية

يصف الموقع سوق «القرية العالمية» بـ «عالم من المسرات الثقافية»، حيث يمكن العثور على سلع وبضائع من مدن وثقافات مختلفة في مكان واحد. وهذا السوق الذي يفتتح أبوابه من أكتوبر إلى أبريل، ملبياً احتياجات السياح في الأساس، يصفه الموقع بالحلم الذي تحول إلى حقيقة والمكان المناسب لأولئك الذين يستكشفون دبي، حيث يمكن تجربة روعة التسوق من ثقافات 90 دولة داخل مسافة تمتد إلى 1.6 مليون متر مربع، بما في ذلك أطعمة وبضائع وأشكال ترفيه ومحلات بيع بالتجزئة.

سوق السلع القديمة المستعملة

هذا السوق المتنقل «فلي ماركت» هو المكان المناسب لصائدي الكنوز، حسب الموقع، يضم أحياناً أكثر من 300 كشك تقدم ملابس وسيراميك وأثاثاً وتحفاً وحتى الآلات الموسيقية وغيرها الكثير. ويعرض إبداع سكان المدينة على تنوعهم، ويتيح تبادل مقتنياتهم مقابل المال. يقام مرتين إلى ثلاث مرات شهرياً في مواقع مختلفة بالمدينة بما في ذلك ابن بطوطة مول، وحديقة زعبيل، و«ذا غرينز» و«أبراج بحيرات جميرا»، وغيرها.

سوق الذهب

المكان حيث كل ما يلمع ذهباً يضم مئات المتاجر والباعة الذين يقدمون ذهباً عالي الجودة بدرجات نقاوة متفاوتة من 18 إلى 24 قيراطاً، وهذا السوق الصاخب جنة لعشاق الذهب، حسب الموقع، ويتم تحديد أسعاره غالباً حسب سعر السوق وعرضها خارج المتاجر، وهو لا يقتصر على المتسوقين فحسب، بل يشكل عامل جذب بحد ذاته بأجوائه المفعمة بالحيوية.

سوق العطور

يضم هذا السوق حيث سحر الروائح، باقة من العطور التي تلبي جميع التفضيلات. من التعطر العائد إلى التقاليد العربية القديمة إلى العطور ذات العلامات التجارية الحديثة. كما يمكن استكشاف أعواد البخور والبلورات والمساحيق في المكان والانغماس في عالم العود والبخور المكونين الأساسيين في العطور، أو الحصول على عطر مخصص خصيصاً حسب تفضيلات الزبون.

سوق التوابل

يصف الموقع سوق التوابل بوليمة للحواس، لاحتوائه على مجموعة «مبهجة» من التوابل الغربية والمحلية. باعته على استعداد لتقديم نصائح عن أصول واستخدامات التوابل التي يمكن شراؤها بالوزن أو بكميات معبأة مسبقاً مع خصومات متاحة للشراة بالجملة، كما يمكن استكشاف المكسرات والفواكه المجففة والزيوت والزعفران في المكان، الذي يعد مقصداً أيضاً للباحثين عن علاجات تقليدية وخلطات توابل.

سوق المنسوجات

يصف الموقع هذا السوق بالوجهة المثالية لمن يبحث عن تجديد خزانة ملابسه. ففي داخله يمكن استكشاف الأزياء العربية عبر تنوع من المطبوعات والأقمشة الحريرية والقطنية الفاخرة وغيرها. كما يقدم هذا السوق التاريخي الأقدم في دبي، مجموعة من الملابس الجاهزة والأوشحة والباشمينا والأكسسوارات بأسعار معقولة، ويمكن العثور فيه على مجموعة متنوعة من الأحجار والأربطة والأزرار لإضافة لمسة من الذوق.

سوق المدينة

أما الطامح إلى مزيج من التقاليد والفخامة، فيوصي الموقع بسوق المدينة الواقع في منطقة الجميرا والذي يمزج السحر القديم للسوق التقليدي مع جاذبية السلع الفاخرة، وحيث تصطف بين ممراته الضيقة على الجانبين متاجر المصممين والقطع الفنية والهدايا التذكارية والمنحوتات والمزيد، متيحاً الانغماس في تجربة تناول طعام فاخرة أو الاستمتاع بمشروب على خلفية برج العرب أو الاستماع إلى عرض حي في مسرح المدينة.