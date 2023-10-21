دعوة لدمج «المعجم التاريخي» في المناهج

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت «مجلة مجمع اللغة العربية» بالشارقة، في عددها السابع الصادر حديثاً، أهمية إدخال المعجم التاريخي للغة العربية في السياق التعليمي. وأضاءت المجلة في عددها على موضوعات مهمة ومتنوعة تتناول جوانب من تاريخ وحاضر ومستقبل اللغة العربية.

وفي دراسة بعنوان «الأبعاد التعليمية والتربوية للمعجم التاريخي» يقترح الباحث حميد الكتاني إدخال المعجم التاريخي للغة العربية في السياق التعليمي.

كما تناولت المجلة موضوعات وقصائد ومقالات ودراسات بحثية ولغوية وأدبية، منها دراسة أدبية بعنوان «غرْبة ابن زريْقٍ البغْدادي في عيْنيته» للدكتور عبدالحليم عبدالله، و«اللغة العربية في رحْلة المسْتقْبل: أفقٌ إبْداعيٌ ينْبض بالحياة» للكاتبة رهف منذر السبع، و«قصص الأطفال في عالمنا العربي: وجهة نظر» للدكتور خالد حسين دلكي، والمعاجم المتداخلة عند العرب للدكتور علي حكمت فاضل محمد، و«أرأيت» في آي الذكر الحكيم وتحليلها النحوي عند الدكتور فخر الدين قباوة للكاتب حميدي عبد الظاهر، وغيرها.