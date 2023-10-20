«دبي للثقافة» تحتفي بإبداعات أصغر طهاة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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يمثل الطعام على اختلاف نكهاته ووصفاته ومذاقاته وسيلة لربط المجتمعات وتقارب الشعوب وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي فيما بينها، ويشكل جزءاً مهماً من الثقافة الإماراتية، فمن خلاله تعبر المواهب المحلية عن الهوية المجتمعية ومنظومة العادات والتقاليد وثراء التراث المحلي، وهو ما يتجسد في قوائم الأطباق التي تعدها نخبة من المواهب المحلية لتعكس من خلالها أصالة وكرم المجتمع.

واحتفاءً باليوم العالمي للطهاة الذي يحتفل به العالم في 20 أكتوبر الجاري، تضيء هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عبر منصاتها الرقمية وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، على مجموعة من الطهاة الإماراتيين الذين استطاعوا التفوق وتحقيق إنجازات ملموسة في هذا المجال، وأسهموا في تعزيز حضور المطبخ المحلي على الخريطة العالمية، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة قادرة على دعم أصحاب المواهب الناشئة، وتطوير وتنمية مهارات الكفاءات الإبداعية في كل المجالات الحياتية والأدب والفنون البصرية.

وإلى جانب مساعيها الرامية إلى إبراز ثراء مشهد دبي الإبداعي، تحرص «دبي للثقافة» من خلال برامجها ومشاريعها وفعالياتها المتنوعة على منح الطهاة والمواهب المحلية فرصة تقديم أطباقهم التقليدية الأصلية والمبتكرة أمام كل شرائح المجتمع، إلى جانب التعريف بعراقة الثقافة المحلية، وحسن ضيافتها، ومن بينهم عبدالرحمن وميثاء الهاشمي، التوأمان الإماراتيان اللذان أتقنا فن الطّهي وبرعا فيه، بعد اكتشافهما موهبتهما في سن صغيرة جداً عندما كانا يساعدان والديهما وجدّتهما في الطبخ، وهو ما حفزهما على تطوير العديد من الأطباق المختلفة عبر دمج النكهات العربية والإماراتية مع الأطباق التقليدية من جميع أنحاء العالم.

ومع وصولهما إلى سن 13 عاماً نجحا في أن يكونا من أصغر الطهاة في الإمارات والمنطقة بعد حصولهما على دبلوم في الضيافة - فن الطبخ التجاري من المركز العالمي لفنون الطهي (ICCA) في دبي، ولا يزال عبدالرحمن وشيماء يعملان معاً على ابتكار العديد من الأطباق الجديدة المميزة.

ومن جهة أخرى، تألقت عائشة العبيدلي، أصغر شيف إماراتية في فنون الطهي المحلي، حيث بدأ شغفها بعالم الطبخ منذ أن كانت في الرابعة من عمرها، واستطاعت مع مرور الوقت تطوير وتنمية موهبتها، وفي عمر التاسعة تمكنت من التفوق على أكثر من 180 طفلاً من مختلف الجنسيات، والفوز بمسابقة «كيدزانيا» لاكتشاف أصغر شيف في الإمارات، كما حصلت أيضاً على المركز الأول في مسابقة «chopped».

وتحرص عائشة التي تدرس دبلوم الطبخ للهواة والمحترفين في المعهد العالمي لفنون الطبخ في دبي، على المشاركة في الفعاليات المهمة التي تشهدها دبي والإمارات.