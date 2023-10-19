«حروف ملونة».. أعمال تتزين بروائع الزخرفة والتذهيب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، أول من أمس، معرض «حروف ملونة – معرض لنخبة من الفنانين الإيرانيين» الذي تنظمه مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع «أولد بيرج غاليري»، ضمن فعاليات الدورة الأولى من «بينالي دبي للخط» التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها «دبي للثقافة» حتى 31 أكتوبر الجاري.

حضرت الافتتاح نخبة من الشخصيات الثقافية والفنية يتقدمهما : الأديب عبد الغفار حسين عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ود.سليمان موسى الجاسم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان العويس الثقافية، وسعيد مبارك خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «هيئة دبي للثقافة والفنون» ود.صلاح القاسم مستشار هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجمهور كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين وأصدقاء المؤسسة.

قيمة

ويشارك في المعرض الذي تديره القيمة الفنية بيجاه بهروزفر، 23 فناناً إيرانياً يقدمون فيه تشكيلة متنوعة من الأعمال التي تزينت بجماليات الزخرفة والتذهيب وتشابك الحروف وتداخلها، حيث أبرزت اللوحات العمق التاريخي للكتابة، ففيه يطل عادل علاسوند، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كارنيك بعمل فني يعكس شغفه وخبرته العالية في الفنون، كما يشارك فيه أحمد مازادي بلوحة تكشف عن مرونة وحيوية خط النستعليق، فيما يقدم علي زندي شفق ثلاث لوحات فنية تبرز شغفه بالتصميم والخط، بينما تظهر أعمال أمير حسين جباري اهتمامه بالفنون والابتكار، ويقدم دامون خانجانزاده أربع لوحات تكشف عن مهاراته في التصميم الغرافيكي، ويعرض داود أسدالله وش مجموعة أعمال مبتكرة يستعرض فيها موهبته وإتقانه لفن الخط.

شغف

وضمن أعمالها تبرز الفنانة دينا نطاق نيا شغفها بالخط الكوفي وما تمتلكه من مهارات خاصة في الخط الطباعي وخط سرير القديم، وتعكس لوحات الفنان حسين شيرازي اهتمامه بفن الخط وفن الغرافيك، أما كوروش قاضي مراد، مبتكر الأسلوب الحسي في فن الخط الفارسي، فيشارك بأعمال فنية تظهر مرونة الحروف وما تمتاز به من حيوية عالية، فيما اختارت لادن مشير فاطمي الخط والألوان المائية لرسم لوحاتها التي تعبر عن انسيابية المشاعر الإنسانية، كما يتضمن المعرض تشكيلة من أعمال الفنان والأستاذ الجامعي مهدي فريماني وعدد من الفنانين الآخرين، وهم : مهسا دواشي، محيا طلوع كيان، محمد بزركي ، أُميد خاكباز، رها عبداللهى، راحيل بيكي، ربابة حسين بور، سعيد نقاشيان، شاهين كاظمي، سولماز حسيني، وحيد أرنك.