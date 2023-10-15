فنون رقمية و«إن أف تي» في غاليري «دبي*37»

المصدر: دبي - البيان

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في إطلالة على غاليري الفن الرقمي التفاعلي «دبي*37»، والمتوقع افتتاحه رسمياً للجمهور نهاية أكتوبر في مركز «دبي المالي العالمي»، أفاد مؤسس الغاليري بأنه سيضم أنواعاً مختلفة متنوعة من الفنون الرقمية إلى جانب عروض الرموز غير القابلة للاستبدال، وأن من أهدافه تثقيف الفنانين وعشاق الفن على الرموز غير القابلة للاستبدال والنظام البيئي لـ«ويب 3» الأوسع نطاقاً، وذلك من خلال إقامة ورش عمل في المعرض بعد افتتاحه.

وأكد دانيللو كارلوتشي في حديث مع موقع «كوين تلغراف»، أن الغاليري لن يبيع الرموز غير القابلة للاستبدال المختارة خصيصاً في الغاليري فحسب، لكن أيضاً سيثقف الناس الذين يزورون الغاليري بشأن ماهية تلك الرموز، ويدعم مناسبات وورش عمل متنوعة بشأن تبني تكنولوجيا «ويب3»، لافتاً إلى أن لهذا المشروع مستشارين من «بينانس إن أف تي» و«بينانس تشاريتي»، اللتين ستساعدان في هذا المسعى.

وأفاد مؤسس شركة «مورنينغستار فنتشورز» أيضاً بأن الغاليري سيستخدم الرموز غير القابلة للاستبدال المستوحاة من تركيبة «شجرة الحياة» كرمز مميز للعضوية.

وعن سبب غوصه في معترك الرموز غير القابلة للاستبدال و«ويب3» على الرغم من ظروف السوق الحالية، لفت كارلوتشي إلى أن الرموز في الغاليري ستكون مختلفة عن تلك التي تنتجها شركات التكنولوجيا، فبالنسبة إلى الفنانين الذين يعمل معهم الغاليري ويختارهم بعناية فإن الحافز إبداعي، موضحاً أن هؤلاء يريدون صنع شيء إبداعي وقد صدف أنهم يستخدمون تقنية بلوك تشين لأغراض المصادقة، وربما في بعض الأحيان لغرض إبداعي، ولكن الحافز دائماً ما يكون إبداعياً.

وبعيداً عن الرموز المعروضة، أفاد كارلوتشي بأن الغاليري محاولة لربط الفن والتكنولوجيا في مكان واحد، ونظراً لكونه صندوقاً تقليدياً لرأس المال الاستثماري، فإنه يمثل طريقة للتنوع في الفن الرقمي الأكثر إبداعاً وفضاء الرموز غير القابلة للاستبدال.