أدباء إماراتيون وعرب يحاورون جمهور «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجمع الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أكثر من 50 شخصية من كبار الكتاب والأدباء الإماراتيين والعرب، حيث تفتح أمام الجمهور فرصة الاستماع لأطروحاتهم حول أبرز قضايا الأدب والفن والفكر، وتتيح له الحصول على أعمال أدبية موقعة لروائيين وشعراء حصدوا كبرى الجوائز العربية والعالمية، وشكل نتاجهم الإبداعي إضافة إلى مكتبة الثقافة العربية.

ويستضيف المعرض الكتاب والأدباء في 460 فعالية ثقافية، تقام خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، يروي فيها الكتاب المحطات التي مروا بها في مسيرتهم، ويناقشون أهم القضايا المتعلقة في التيارات الأدبية والفنية، ويقدمون خلاصات تجاربهم في تقنيات السرد وكتابة القصيدة، ويستعرضون أدوات وآليات البحث والنقد.

وتضم قائمة ضيوف المعرض من الكتاب والمبدعين الإماراتيين الأديب خالد البدور، أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والكاتبة والروائية الدكتورة مشاعل النابودة، الفائزة بجائزة أفضل كاتب إماراتي في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، والكاتب والإعلامي عادل خزام، والكاتب والإعلامي محمد الجوكر، الحاصل على جائزة الصحافة العربية، والباحثة سعاد العريمي، والروائية فتحية النمر، والدكتورة عائشة الغيص، والروائي سعيد البادي، العضو المؤسس في جمعية الصحافيين في الإمارات.

كما يلتقي جمهور المعرض الكاتبة أميرة بوكدرة، نائب رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، والكاتب المهندس زايد المرزوقي، والشاعر محمد المهيري، والمدرب الدولي الكاتب راشد حسن العلي، إضافة إلى الباحثة اللغوية آمنة الهاشمي، وحشر بن دلموج، والباحثة والقاصة لولوة المنصوري. كما يلتقي جمهور المعرض مع كتاب ومبدعين من أعلام الأدب العربي، ومن أبرزهم: الشاعر اللبناني طلال حيدر، الحائز على جائزة أفضل شاعر باللغة المحكية في العالم العربي؛ والروائية الكويتية بثينة العيسى، التي صدر لها العديد من الأعمال إلى جانب إصدارات في الكتابة الإبداعية وأدب الطفل، والكاتبة والروائية أحلام مستغانمي، التي ستحتفل في المعرض بمرور 30 عاماً على إطلاق كتابها «ذاكرة الجسد»، كما توقع كتابها الجديد «أصبحت أنت»؛ والكاتب والروائي المصري أحمد مراد، أحد أكثر المؤلفين الشباب شعبية، وصاحب عدد من أكثر الإصدارات مبيعاً، منها: «موسم صيد الغزلان»، و«الفيل الأزرق».

أسماء عربية

ومن أبرز الأسماء العربية المشاركة في المعرض الدكتور محمد الغندور، صاحب أفضل محتوى طبي في العالم العربي على «يوتيوب»، والإعلامية المصرية ريهام عياد.