أولى سهرات «هلا بالمجاز» تنطلق 11 نوفمبر المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق أولى سهرات «هلا بالمجاز» هذا العام، يوم السبت 11 نوفمبر المقبل، بسهرة تجمع لأول مرة الفنانة نانسي عجرم والموسيقار العالمي غي مانوكيان مع جمهور مسرح المجاز.

ويستعد «هلا بالمجاز» في موسمه الجديد لإقامة حفلات غنائية وموسيقية يحييها كوكبة من الفنانين العرب والعالميين.

وتطل ملكة الجماهير نانسي عجرم على جمهور مسرح المجاز بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، خصوصاً بعد النجاح الباهر الذي حصدته أخيراً من أغنية «تيجي ننبسط»، في وقت لا يزال الجمهور متعطشاً لسماع أغانيها الرومانسية والإيقاعية من أرشيفها الغنائي، على غرار «لون عيونك» و«بدنا نولع الجو» و«ما تيجي هنا وأنا حبك»، كما لا يزال محبو النجمة اللبنانية يعشقون الاستمتاع بأغاني ألبومات «محتجالك» و«شيل عيونك عني» و«يا سلام» التي أطلقتها للشهرة في بداية سنوات الألفين، مما جعلها تحصد جائزة الموسيقى العالمية ثلاث مرات.

كما أن محبي حضور الحفل على موعد مع حالة فنية ساحرة يتفاعلون فيها مع الموسيقار اللبناني غي مانوكيان، على وقع الموسيقى الشرقية بآلة البيانو الغربية، فقد اشتهر مانوكيان بقدرته على بناء علاقة حماسية بينه وبين الجمهور بوصلات موسيقية مع فرقته التي يقودها بعزفه على البيانو بطريقة مميزة وبوتيرة تصاعدية تلهب حماس الجمهور على إيقاعات أغاني لأم كلثوم وشريفة فاضل وسيد درويش فضلاً عن الفلكلور اللبناني.

ويصدح الجمهور طرباً في حفلات مانوكيان بتفاعل كبير مع الألحان الموسيقية لأغانٍ مثل «نسم علينا الهوى» و«أهلا بهالطلة» و«لما راح الصبر منه» و«بتونس بيك» و«طلو حبابنا طلو»، وغيرها من روائع المكتبة الموسيقية العربية، وهذا ما يميز حفلات الموسيقار اللبناني التي تعد مساحات لإطلاق طاقات صوتية من الحضور ليكون فضاء المسرح الذي يقف عليه مكاناً تتمازج فيه الإيقاعات الموسيقية مع جوقة الجمهور بطريقة تشكل حالة فنية فريدة وساحرة.