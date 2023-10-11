عبدالغفار حسين يوقع «المالد خاطرات وذكريات» في ندوة الثقافة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت ندوة الثقافة والعلوم حفل توقيع لكتاب «المالد خاطرات.. وذكريات» للكاتب عبدالغفار حسين، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية الأسبق، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومعالي د.حنيف القاسم وزير التربية والتعليم الأسبق، ود.سليمان موسى الجاسم، ود.عارف الشيخ، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس، ود.صلاح القاسم المدير الإداري، وحشد غفير من المهتمين.

استهلت الأمسية بلوحات لفن المالد في استذكار سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) العطرة، وكلمات شجية في مدح الرسول، وهي لوحات تبرز عمق وأصالة الموروث، والحفاظ على التراث الإسلامي والاجتماعي.

وعقب اللوحات التي قدمتها فرقة الإمارات لفن المالد، تحدث عبدالغفار حسين مؤكداً أن المالد جزء من تراث العرفان في الثقافة الإسلامية، المتعلق بالفن الشعبي، وأنه كالأناشيد والحركات الإيقاعية والإيقاع على الدفوف ظهر في الإمارات على يد السيد محمد عمر الأفغاني في نهاية القرن التاسع عشر، وقد كان السيد عمر الأفغاني عالماً بالشريعة ومن أهل الورع والزهد.

حيز

وأضاف أن شعر المدائح النبوية يشغل حيزاً واسعاً في الأدب العربي، شعراً ونثراً، وقد لخص الإمام البوصيري كل ما قيل وسوف يقال في أبيات تجسد المشهد النبوي، وأشار إلى أن أول من نظم قصيدة في مدح الرسول (صلى الله عليه وسلم) في الإمارات هو الشيخ عبدالرحمن بن حافظ، وأن المدائح النبوية تجعل الشاعر والكاتب في حالة من الصفاء والروحانية.

وأكد اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بفن المالد وحبه له.

ثراء

وذكر الكاتب علي عبيد الهاملي، الذي كتب مقدمة الكتاب، أن الكاتب عبدالغفار حسين قد تفتح وعيه في مرحلة مهمة من تاريخ المنطقة، مرحلة شهدت انتقال الحكم في الإمارات من جيل إلى جيل، كما شهدت بدايات النهضة والانتقال من مرحلة ما قبل النفط إلى مرحلة النفط، والتي حققت فيها الإمارات نهضة وتقدما ونموا كبيرا.

ولهذا يتمتع الكاتب بالثراء المعرفي والخبرة الحياتية، والقدرة البلاغية والاطلاع العميق على تاريخ المنطقة والمناطق المحيطة بها، ما أكسب الكتاب مصداقية ودقة.

وأشار الهاملي إلى أن فن «المالد» من الفنون التي تميزت بها إمارتا دبي وأبوظبي على وجه الخصوص، وعلى الرغم من انتشاره إلا أنه على وشك الاندثار بعد رحيل الجيل الذي شهد المالد على يديه قمة ازدهاره وانتشاره وجماله.

بعد ذلك قام الكاتب عبدالغفار حسين بالتوقيع على نسخ الكتاب وإهدائها للحاضرين.