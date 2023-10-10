المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، وبالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن فتح باب التقديم لجائزة كريستو وجان - كلود 2024، حيث تم فتح باب الترشيحات للجائزة لغاية 31 يناير 2024.

يدعو منظمو الجائزة طلاب الفنون المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والخريجين الجدد إلى التقديم، وترحب اللجنة بالأعمال في مختلف الوسائط والخامات الفنية بما فيها التصوير الفوتوغرافي والرسم والنحت والأفلام والرسوم التوضيحية وفن الأرض والوسائط المتعددة، كما تشجعهم أيضاً على التفكير بشكل إبداعي حول كيفية عرض أعمالهم على الجمهور.

سيحظى العمل الفائز بجائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي لاستكمال العمل، قبل الإعلان عن العمل الفائز بتاريخ 21 نوفمبر وعرضه على الجمهور في معرض متجول في مواقع مختلفة منها جامعة نيويورك أبوظبي، وحديقة أم الإمارات، وحديقة القرم في جزيرة الجبيل تنفيذاً لرؤية كريستو وجان - كلود، اللذين حرصا على توسعة فرص تفاعل الجمهور العام مع الفن.