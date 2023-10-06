5 أعمال فنية فريدة تحتفي بالحروف في حي دبي للتصميم

المصدر: دبي – البيان

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كشف حي دبي للتصميم؛ وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة «تيكوم»، عن استضافته خمسة أعمال فنية ضخمة، احتفاء بفن الخط، وذلك ضمن مشاركته في الدورة الأولى من «بينالي دبي للخط»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حيث يسهم «البينالي» في تفعيل أكثر من 35 موقعاً تراثياً وثقافياً في دبي، إلى جانب تنظيم 19 معرضاً متنوعاً.

ويعرض حيّ دبي للتصميم، باعتباره أحد المواقع الرئيسة «البينالي»، الذي يستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، أربعة أعمال تحمل توقيع الفنان الإماراتي مطر بن لاحج، وعملاً فنياً تفاعلياً من إبداع الفنان النيجيري الأمريكي فيكتور إكبوك، فضلاً عن استضافة الحي مجموعة من ورش العمل التي تتناول فنّ الخط، وستكون مفتوحة أمام الجميع، إضافة إلى ثلاثة معارض أخرى، بعنوان «تَعَارَفُوا بِالخَطّ»، و«ملصقات: اللغة البصرية»، و«أعمال تتعدّى حدود فنّ الخط».

وتهدف «دبي للثقافة»، من خلال تنظيمها لـ «البينالي»، إلى إبراز أهمية فن الخط وثرائه وتنوّعه، كأسلوب في التعبير الفني، وتسليط الضوء على فناني الخط، والحفاظ على الفنّ الكلاسيكي والاحتفاء به، فيما يسعى حي دبي للتصميم، عبر مشاركته في البينالي، إلى ترسيخ مكانة دبي كأول مدينة مبدعة في التصميم في الشرق الأوسط، ضمن شبكة «اليونيسكو» للمدن العالمية المبدعة، حيث سيعمل الحي على إضافة الأعمال الجديدة إلى قائمة أعماله الفنية الشهيرة المعروضة في الحي الإبداعي الرائد، والذي يلعب اليوم دوراً قيادياً في دفع عجلة الاقتصاد الإبداعي في دبي.

وقالت خديجة البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: «نحن حريصون على دعم المنصات والمبادرات الإبداعية، وتسليط الضوء على الأعمال الفنية المبتكرة، بما في ذلك تلك التي تحمل توقيع كبار الفنانين المبدعين، من أمثال مطر بن لاحج وفيكتور إكبوك، بما يدعم مساعينا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة للتصميم والإبداع في منطقة الشرق الأوسط، ضمن شبكة منظمة اليونيسكو للمدن العالمية المبدعة».

من جانبها، أكدت فاطمة القرشي مدير مشروع «بينالي دبي للخط»، وقيّمة معارض «تَعَارَفُوا بِالخَطّ»، و«ملصقات: اللغة البصرية» في حي دبي للتصميم، أن الخط يكتسب أهمية بالغة في اللغة العربية وتراثها الثقافي. وقالت: تهدف «دبي للثقافة»، عبر «بينالي دبي للخط»، إلى إبراز التعبير الخطي في اللغات الأخرى في جميع أنحاء العالم، كما تسعى عبر ورش عمل «البينالي» وأنشطته ومعارضه المتنوعة، إلى إظهار مراحل تطوره المختلفة، لافتة إلى حرص «دبي للثقافة» على الاهتمام بهذا الفن، والمحافظة عليه، لضمان استدامته، وهو ما يأتي ضمن التزامات الهيئة الهادفة إلى تحقيق رؤية دبي الثقافية، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وقام الفنان مطر بن لاحج، مبتكر فن الخط، الذي يزين جدران متحف المستقبل في دبي، بإنشاء أربع تركيبات فنية فولاذية لافتة، تم توزيعها في أرجاء حي دبي للتصميم. وتحمل قطعته عنوان «الموسوعة القرآنية»، وهي عبارة عن منحوتة يبلغ طولها 15 متراً، وتسلط الضوء على عقيدة التوحيد في آيات من القرآن الكريم.

من جهته، ابتكر الفنان النيجيري الأمريكي العالمي الشهير، فيكتور إكبوك، تحفة فنية تُعرض في مكان عام، وتغمر الزائرين بتجربة استثنائية لفنّ الخط، ضمن مساحة تنبض ابتكاراً وإبداعاً.