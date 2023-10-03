شما بنت سلطان بن خليفة تزور جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير

المصدر: دبي ـ البيان

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زارت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، والوفد المرافق لها، المقر الرئيسي لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في دبي، حيث كان في استقبالها علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، وعدد من موظفي الأمانة العامة للجائزة، والذين قدّموا لها التهاني بمناسبة تعيينها عضواً في مجلس قيادة المركز الدولي لبحوث المرأة (ICRW) بجانب عددٍ من القادة العالميين البارزين الذين يشكّلون مجلس القيادة رفيع المستوى، منهم: الملكة رانيا العبد الله، قرينة العاهل الأردني، والأميرة ماري من الدنمارك.

جولة

اطلعت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، في جولة رافقها فيها علي خليفة بن ثالث، على مجموعاتٍ رفيعة المستوى من الأعمال الفوتوغرافية والأعمال الفائزة بالدورات السابقة للجائزة، وتعرفت على قائمة الـمُنجزات الرئيسية للجائزة منذ التأسيس، ذلك على مختلف الأصعدة الفنية والثقافية ودعم المواهب البصرية. وبعد ذلك استمعت لعرضٍ تقديميّ متخصّص عن مشاريع ومبادرات الجائزة في مجالات الحفاظ على البيئة وصناعة الوعي الفني والثقافي المرتبط بالمستقبل الأخضر لكوكب الأرض، وعددٍ من الممارسات والأنشطة المرتبطة بتعزيز مسارات التنمية المستدامة والوعي المجتمعي. وفي ختام الزيارة، قدَّم الأمين العام للجائزة للشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، درع الجائزة التقديري احتفاءً بزيارتها الكريمة.

وقال علي خليفة بن ثالث: سعداء بهذه الزيارة الكريمة والتي تمّ خلالها إقرار بدء العمل المشترك على عددٍ من الفعاليات الداعمة والـمُصاحبة لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومنها تنظيم معارض مشتركة ومحاضرات وورش عمل وجولاتٍ فوتوغرافية عبر إمارات الدولة، وغيرها.

دور رئيس

وأضاف بن ثالث: ملتزمون في «هيبا» بالنهج التأسيسيّ الراسخ الذي أقرّهُ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليّ عهد دبي، راعي الجائزة، في دعم الأحداث والمؤسسات الوطنية ولعب أدوارٍ رئيسية في الحِراك الفني الثقافي الداعم لتطوير العلاقات الفكرية مع مختلف الثقافات.