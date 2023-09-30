4 جوائز للفجيرة في مهرجان الإسكندرية للمسرح

المصدر: الإسكندرية - وام

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حصدت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة 4 جوائز فنية ضمن مشاركتها في فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، بالعرض المسرحي «يوميات شكسبيرية».

وأعلنت لجنة تحكيم الدورة الـ13 لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي «مسرح بلا إنتاج» أمس، عن جوائز المهرجان خلال حفل الختام الذي أقيم بقصر ثقافة الأنفوشي، حيث حصل العرض المسرحي الإماراتي للمخرج سعيد الهرش على المركز الأول في الإضاءة، وحصل على جائزة ثاني أفضل ممثل دور أول ونالها الفنان محمود القطان، وثاني أفضل موسيقى للفنان أسامة إسماعيل، كما حصل العرض المسرحي على جائزة ثاني أفضل ديكور للفنان عبدالله مسعود. وتنافس على الجوائز 14 عرضاً مسرحياً من 11 دولة عربية وأجنبية.

وقال علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، إن هذا الإنجاز الكبير للأكاديمية هو انعكاس لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، لدعم الحركة الفنية في دولة الإمارات وإمارة الفجيرة، من خلال مشاركة الأكاديمية في الأنشطة والفعاليات العربية والخارجية، ما يسهم في مدّ جسور التواصل بين الفنانين ويؤسس لجيل جديد من الكوادر الفنية الشابة.

وأكد الحفيتي أن مشاركة الأكاديمية تعكس مدى الجهد الكبير لتعزيز مفهوم العمل المسرحي، وإيجاد بيئة فنية مستدامة داعمة للكفاءات المتميزة والمواهب المحلية، مثنياً على التنظيم الرائع للدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي «مسرح بلا إنتاج».

بدوره توجه مخرج العرض المسرحي سعيد الهرش، بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، على إتاحة الفرصة للمشاركة في مهرجان القاهرة المسرحي وحصد 4 جوائز فنية في المهرجان.