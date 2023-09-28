ميريام فارس: متشوقة للقاء جمهوري في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، أنها متشوقة للقاء الجمهور في «كوكاكولا أرينا دبي»، الذي يقام يوم غد. وذلك في فعالية خاصة بحفل تخرج الجامعة الأمريكية في الإمارات.

تنوّع

وتقدم مريام فارس في الحفل، مجموعة من أغانيها المتميزة، كما يشارك في الحفل الفنان المصري أحمد سعد، والفنان الشاب السعودي «عايض» والفنان العراقي «دي جي أصيل»، حيث يقدمون باقة من الأغاني المتنوعة، والتي تحظى بشعبية كبيرة من أفراد الجمهور العرب بمختلف شرائحهم وفئاتهم، حيث يتضمن أنماط أغان تتسم بالتنوع وتلبية كافة الأذواق لأفراد الجمهور، بجنسياتهم وأعمارهم جميعاً.

ويكتسب هذا الحفل قيمة كبيرة، خاصة وأنه يقام في وجهة نوعية في دبي أصبحت تمثل واحة فنية فريدة في المنطقة والعالم العربي بشكل عام، وذلك علاوة على أهمية الجهة المنظمة له، ومكانة النجوم المشاركين فيه.