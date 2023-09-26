«الشارقة للكتاب» تعقد سلسلة اجتماعات مع مديري معارض كتب في «عمّان للكتاب»

المصدر: الشارقة - وام

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عقد وفد «هيئة الشارقة للكتاب» خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 22 من معرض عمّان الدولي للكتاب سلسلة اجتماعات مع عدد من مديري معارض الكتاب العربية ومديري دور النشر، مستعرضاً أمام 400 دار نشر من 22 دولة، الجهود التي تقودها الشارقة للنهوض بصناعة الكتاب في المنطقة والعالم.

واستقبل جناح الهيئة في المعرض عدداً من الوزراء والشخصيات الدبلوماسية والثقافية، وأهدى فاضل حسين بوصيم مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية نسخة من كتاب «محاكم التفتيش»، أحد مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لهيفاء نجار وزيرة الثقافة الأردنية ونسخة من كتاب «سرد الذات» للدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني.

واجتمع وفد الهيئة مع كل من المهندس هيثم يونس رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعارض في مصر، وبشار جاسم مدير معرض البحرين الدولي للكتاب، ومختار خالدي مدير معرض الجزائر الدولي للكتاب، وبحث معهم فرص التعاون والتبادل الثقافي، إلى جانب مناقشة المشاركات القادمة للهيئة في الدورات المقبلة من معرض القاهرة الدولي ومعرض البحرين الدولي للكتاب ومعرض الجزائر الدولي للكتاب.

كما اجتمع وفد الهيئة بعدد من ممثلي دور النشر الجديدة في الساحة الثقافية العربية لدعوتهم للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024.

وعرضت الهيئة إصدارات عدد من المؤسسات ودور النشر الإماراتية، وعرّفت بجهودها الرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة كمركز ثقافي رائد في المنطقة العربية، وإبراز دورها في تشجيع ثقافة القراءة والاطلاع وتعزيز التعاون والتنسيق بين الناشرين على المستويين العربي والعالمي.

واستقبل جناح الهيئة عدداً من المبدعين والناشرين ووجه لهم وفد الهيئة دعوة للمشاركة في «معرض الشارقة الدولي للكتاب» للاستفادة من الفرص التي يوفرها بوصفه المعرض الأكبر في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر في 2021 و2022 إلى جانب دعوة الدور المتخصصة بنشر كتب الأطفال للمشاركة في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي تنظمه الهيئة سنوياً، ويجمع المهتمين بثقافة وأدب الطفل من مختلف بلدان العالم.

وقال فاضل حسين بوصيم تأتي مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في معرض عمان الدولي للكتاب تعزيزاً لما يمثله مشروع الشارقة الثقافي ومكانة الإمارة التي احتلتها في خريطة الثقافة العربية والإنسانية بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسعيها لترسيخ دور الكتاب والمعرفة.

وأضاف أن هيئة الشارقة للكتاب تحرص على المشاركة في المعارض الدولية والعربية للكتاب لتعزيز التعاون مع شركائها في صناعة النشر وتبادل الخبرات والتجارب، وتقديم أفضل الفرص للكتاب والناشرين العرب والأجانب ودعوتهم للمشاركة في أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها الشارقة للاستفادة من مختلف الفرص التي تتيحها بنيتها التحتية المتطورة في قطاع الصناعات الإبداعية، وفتح أفق جديد أمامهم لتوسيع أسواق نتاجهم المعرفي على مستوى دولي.