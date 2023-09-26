رائعة بيكاسو «امرأة الساعة» تبدأ من دبي جولتها العالمية

المصدر: دبي - فادية هاني

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بدأت مزادات سوثبيز في دبي، أمس، برامج عرض رائعة الفنان العالمي بيكاسو، «امرأة الساعة»، النادرة، أمام الجمهور في مركز دبي المالي العالمي، حيث يستمر ذلك طوال يومين (أمس واليوم)، من الساعة 10 صباحاً حتى 7 مساءً، وقد جرى ذلك خلال فعالية خاصة أقيمت في مقر الدار بمركز دبي المالي العالمي، حضرها معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» وجوليان دوز، رئيس قسم الفن الانطباعي والحديث في دار سوذبيز في الأمريكيتين، كاتيا نونو بويز، رئيسة دار سوذبيز في الإمارات.

ومن المقرر أن تنقل اللوحة، وهي من مجموعة ماري تيريز والتر وتعود للعام 1932، إلى هونغ كونغ ولندن، بعد عرضها في دبي، ثم تعود لاحقاً إلى نيويورك حيث سيتم بيعها ضمن مزادٍ علني نوفمبر المقبل، بقيمة تقديرية تتجاوز 120 مليون دولار. ويتجاوز السعر المتوقع للكشف عن لوحة بيكاسو الرقم القياسي الذي سجلته لوحة بوتيتشيلي، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعرض فيها لوحة بهذا العيار للفنان العالمي الشهير في دولة الإمارات، والمرة الأولى التي تعرض فيها اللوحة خارج الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاماً، والمحطة الأولى لجولتها العالمية قبل عرضها في مزاد دار سوذبيز نيويورك بداية نوفمبر، كجزء من مجموعة جامعة الأعمال الفنية إميلي فيشر لانداو.

مكانة وريادة

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي: «اكتسبت الإمارات على مر السنين مكانة مميزة كوجهة فنية عالمية تتعزز اليوم من خلال الكشف عن لوحة بيكاسو النادرة. وسيحظى عشاق الفن وجامعو الأعمال الفنية في الدولة بشرف مشاهدة هذه التحفة الفنية أولاً قبل انطلاقها في جولة حول العالم.

وتابع: نشيد باختيار دار سوذبيز الإمارات لتكون أول محطة للأيقونة الفنية الشهيرة التي تعود للعرض خارج أمريكا بعد 50 عاماً. وتؤكد استضافة دبي لها دور الإمارة في استقطاب أرقى الأعمال الفنية واهتمامها بدعم الحركة الفنية العالمية».

وتابع معاليه: «نرحب بمثل هذه المساعي التي تعزز مشاركة المجتمعات المحلية في عالم الفن الدولي، ونحرص على بناء منظومة ثقافية وإبداعية أقوى. فهذه وسيلة لتثقيف الجيل القادم من الفنانين وتعريفه بأهمية الإبداع والقيمة التي يحملها. ولا شك أن المجتمع الفني المزدهر في البلاد يدين بنجاحه إلى مزيج من التأثيرات المحلية والدولية. ونحن ملتزمون بإثراء المشهد الفني العالمي عبر تعزيز أطر التعاون والتبادل الثقافي».

محطة

من جهته، أشار جوليان دوز رئيس قسم الفن الانطباعي والحديث في دار سوذبيز في الأمريكيتين، إلى أن اللوحة تعرض لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية. واستطرد: نحن سعداء أنها حطت في دبي، هذه المدينة التي باتت مكاناً لامعاً وهاماً للثقافة والفن على اختلاف أنواعه، ومؤكد أن الجمهور في دبي يتمتع بذائقة عالية في الفن ويقبل بشكل واسع على مثل هذه الأعمال الفنية النادرة، وقد سبق لنا أن أحضرنا العديد من الأعمال الفنية ذات القيمة العالية وتم بيعها بكل سهولة، على الرغم من ارتفاع سعرها نظراً لوجود محبين للفن ومنتقين يحرصون على اقتناء أفضل الأعمال.

وقال: «إن القيمة التقديرية للوحة يبلغ 120 مليون دولار ومن المتوقع أن يتجاوز سعرها في المزاد 180 مليون دولار، لتحطم هذا الرقم القياسي، نظراً لندرتها وأهميتها».