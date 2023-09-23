المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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هل تعتني بنفسك كصديقك؟ هل أرهقت نفسك وأنت تسعى لإرضاء الغير؟ هل وصلت بك الحساسية إلى الشعور بالسلبية والقلق؟ كتاب «تألق» يوصيك بتقدير ذاتك والعناية بها بحساسية زائدة صحية ممتلئة بالثقة والفرح. بعد المقدمة يبدأ الكتاب بالفصل الأول «من الحساسية الزائدة إلى الثقة بالنفس» يوضح فيه آثار الجانب الصحي وغير الصحي للحساسية الزائدة وأسبابها موجهاً لكيفية تجاوزها؛ فيوصيك في «قوة التفكير الإيجابي» بـ«تعلم السيطرة على الحديث الداخلي الدائر في رأسك» وابتعد عن الانغماس في وسائل التواصل الاجتماعي و«لا تسمح لعقلك أن يتنمر عليك» .

وامضِ مع نفسك وقتاً أكثر معتنياً أكثر بصوت التوكيدات الإيجابية لها، وتذكر أن «الثقة تنبع من الداخل» فلا بأس من إلغاء متابعة حسابات لا جدوى منها في التواصل الاجتماعي، وكذلك الخروج من دائرة المألوفين والتعرف على أشخاص جدد في أرض الواقع، و«تبنَ شخصيتك الفريدة» دون مثالية و«ابدأ بتعلم مهارة جديدة» وأبدع في التعبير عن نفسك.

يأتي الفصل الخامس «أنت ما تأكله!» بتذكيرك بأثر الطعام في شعورك وتصرفك، وحتى وإن زاد وزنك «جد هرمونات السعادة لديك» ليرتفع تقديرك لذاتك بممارسة هواية كالجلوس مع الحيوانات الأليفة و«اكتشف متعة الحركة» بممارسة التمارين الرياضية؛ ليكمل بـ«دفعات من الثقة بالنفس بطرائق سريعة وسهلة» ثم «دلل نفسك مجدداً» فـ«الاعتناء بالذات ليس أنانية» ثم يختم الكتاب بنصائح في الفصل التاسع «الخطوات التالية». كتاب خفيف لطيف ينتهي في جلسة واحدة؛ يناقش الحساسية الزائدة ويوجهها لديك للوجه الصحي منها لتصعد به بثقة عالية بالنفس تستحقها بأقوال شخصيات وصور ذهنية وتعبيرية.