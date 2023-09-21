4 نجوم يحتفون بخريجي «أمريكية الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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تحت شعارها في جميع نشاطاتها «لا شيء مستحيل»، تجمع الجامعة الأمريكية في الإمارات أربعة نجوم من فناني الوطن العربي، حيث يجتمع الفنانين اللبنانية ميريام فارس والمصري أحمد سعد والسعودي عايض والعراقي «دي جي أصيل» في حفل تخرج طلاب الجامعة من مختلف التخصصات، وذلك في يوم 29 سبتمبر الجاري، في «كوكا كولا أرينا» في مدينة دبي، ليشكل مزيجاً بين شرف وأهمية التخرج جنباً إلى جنب، مع احتفال آسر بتحقيق الإنجاز والتخرج، وهو ما خططت له الجامعة من أجل إحداث ليلة مميزة للطلاب وأهاليهم المدعوين، والجمهور الذي سيقوم بشراء تذاكر الحضور من الموقع المعتمد للحفل.

وقال حسن كشمولة رئيس قسم الإعلام والاتصال في الجامعة الأمريكية في الإمارات: «تشتهر حفلات التخرج الجامعية دائماً بأجواء احتفالية لها مكانة خاصة لدى الطلاب وأهاليهم، لهذا تعتمد الجامعة الأمريكية في الإمارات على جعله مختلفاً ومميزاً بأجواء احتفالية ترفيهية بأجواء صاخبة، وهو ما اعتمدنا هذا العام بمشاركة أربعة من أهم نجوم الوطن العربي، ولهم مكانة كبيرة» وأضاف: «في حفل تخرج هذا العام قررنا أن يشاركنا الجمهور هذه الاحتفالية الكبيرة من خلال توفير مقاعد يمكن حجزها من خلال الموقع الرسمي المعتمد لحجز التذاكر بالتعاون مع إدارة كوكا كولا أرينا في دبي».

ومن جهة أخرى، تقدم الجامعة الأمريكية في الإمارات مجموعة واسعة من البرامج على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا من خلال كلياتها السبع المرموقة، كما أن الجامعة مرخصة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من الهيئات الدولية. وسيكون حفل التخرج هذا العام بمثابة الاحتفال الثاني عشر للجامعة، حيث من المقرر أن يتسلم 400 خريج شهاداتهم الجامعية.