«فوي فوي فوي» يتحدى «العميل صفر»

المصدر: القاهرة - أيسل محمد

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اشتدت المنافسة بين إيرادات الأفلام المعروضة في دور السينما، بعد إضافة أفلام جديدة لموسم صيف 2023، ومن أحدثها فيلم «فوي فوي فوي» بطولة الفنان محمد فراج؛ وهو الفيلم الذي لقي صدى على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تقييمات من الجمهور وصفته بـ«الرائع».

وبتصدره سباق الإيرادات، يتحدى «فوي فوي فوي» فيلم «العميل صفر» للفنان أكرم حسني في الموسم الصيفي.

وإلى جانب «فوي فوي فوي» و«العميل صفر» للفنان أكرم حسني، يضم سباق الموسم الصيفي، أيضاً، فيلم «أولاد حريم كريم» للفنان مصطفى قمر، وفيلم «بيت الروبي» للفنان كريم عبدالعزيز، وفيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم «وش في وش» بطولة الفنانة أمينة خليل، وفيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، وفيلم «تاج» بطولة الفنان تامر حسني، وفيلم «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان، و«مرعي البريمو» بطولة الفنان محمد هنيدي، وفيلم «شمس» بطولة الفنان عمرو عبدالجليل.

إيرادات يومية

وبلغ إجمالي الإيرادات اليومية بنهاية الأربعاء الماضي نحو المليون ونصف المليون جنيه، وذلك حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

حيث تصدر فيلم «فوي فوي فوي» قائمة الإيرادات اليومية، واحتل المركز الأول في شباك التذاكر، ودارت أحداثه حول حسن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارساً، ثم يخدع نفسه بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين يقترب من لعب كأس العالم في أوروبا، يلتقي في هذه الرحلة بالعديد من الشخصيات ويدخل في مغامرات مثيرة وخطيرة عدة.

واحتل فيلم «العميل صفر» المركز الثاني في الإيرادات اليومية بين قائمة الأفلام المعروضة حالياً في السينمات، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة أكرم حسني، وبيومي فؤاد، والعمل من إخراج كريم العدل.

بينما جاء في المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية فيلم «وش في وش»، بطولة كل من محمد ممدوح وأمينة خليل، تلاه فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر. وبالنسبة لفيلم «بيت الروبي» صاحب الإيرادات غير المسبوقة منذ طرحه، من بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز وبلغت إيراداته نحو 129 مليون جنيه، فقد جاء في المركز الخامس في الإيرادات اليومية ليوم الأربعاء الماضي.

واحتلت أفلام «ع الزيرو» لمحمد رمضان، و«مرعي البريمو» من بطولة محمد هنيدي و«شمس» للفنان عمرو عبدالجليل، و«مستر اكس» لأحمد فهمي و«البعبع»، لأمير كرارة المراكز الأخيرة على مستوى الإيرادات ليوم الأربعاء الماضي.