شعراء: القصيدة كلمة السر في النجومية

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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نجح برنامج «شاعر المليون» على مدى دوراته السابقة في تعزيز جهود صون الشعر النبطي والحفاظ عليه.

وبالتزامن مع بدء لجنة التحكيم فرز طلبات الترشح وتقييم القصائد واختيار قائمة شعراء مرحلة المقابلات للبرنامج بموسمه الحادي عشر، أجرت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي مع نخبة من الشعراء، استطلاع رأي للوقوف على آراءهم بما يتعلق بالنجومية في الشعر، ومعاييرها في هذا الزمن.. وفي الصدد، قالت الشاعرة رشا زقيزق: اليوم نجد أنه صار لكل شاعرٍ منصته، وهذه المنصة تفرض نجوميةً بشكلٍ ما؛ وبرأيي أن معايير النجومية بهذا الشكل لا يُعوَّل عليها كثيراً.

ويقول الشاعر يوسف الشنيني: الشاعر حتى يكون مميزاً شعرياً ومؤثراً في الساحة الأدبية يجب أن يهتم بجميع جوانب شخصيته الأدبية. ويرى الشاعر عمر حسن المقدي أن النجومية مفهوم معقد جداً. ويوضح الشاعر محمد اليوسف أن النجومية بشكل عام يخلقها أمران: الجانب الموضوعي المرتبط بجودة القصيدة، والبعد النفسي للجماهير.

ويقول الشاعر مجد الخمايسة: النجومية مفهوم نسبي عالي المرونة يتغير من شخص لآخر ومن شريحة لأخرى.