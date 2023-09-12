حاكم الشارقة ينفي اعتماد مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة "ترند"

المصدر: البيان

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نفى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اعتماد مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة ترند في اللغة العربية.

وقال سموه رداً على ما نُشر بشأن كلمة "ترند" عبر "الخط المباشر": نحن لا نقدح في مجمع اللغة العربية بالقاهرة وأنا عضو فيه وأدافع عنه، والموضوع مبالغ فيه، ما حدث أن المجمع سيناقش كلمة "ترند" ولم يتم اعتمادها في اللغة العربية، ونبشر الإخوة في مجامع اللغة اطمئنوا ولا تخافوا الأمر مجرد نقاش وليس اعتماد، ونقول للناس لا أحد يجرؤ على أن يغير في اللغة.

وكان قد تم تداول أخبار عن اعتماد مجمع اللغة العربية بالفاهرة كلمات كلمات "ترند" و"ترويقة" و"ترويسة" و"ترهل" في اللغة العربية.