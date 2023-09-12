إصدارات جوهرها الاستدامة تتصدر في قائمة «نيويورك تايمز»

المصدر: دبي - البيان

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نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» قائمة أشهر الإصدارات للكتب والروايات والتي من المتوقع أن تلقي انتشاراً وشعبية خلال سبتمبر الجاري، والتي تنوعت ما بين الروايات الإنسانية والتنمية البشرية، إلى جانب الأدب والتاريخ، وكذلك البيئة والاستدامة.

1 هل تتذكر ولادتك؟ بقلم: شون مايكلز

ما المخاطر والفرص المتاحة للذكاء الاصطناعي؟ توجه الرواية هذه الأسئلة من خلال قصة شاعرة مشهورة تبلغ من العمر 70 عاماً وتعاني من صعوبات مالية، تقبل عرضاً من شركة تكنولوجية لكتابة قصيدة مشتركة مع برنامج ذكاء اصطناعي مقابل راتب مغرٍ.

2 الغش، بقلم: زادي سميث

تدور أحداث هذه الرواية التاريخية الأولى لسميث في لندن في القرن التاسع عشر، وتركز على شخصية حقيقية تم محاكمتها بتهمة التنكر في شخص نبيل فُقِدَ في البحر. على الرغم من أن المتهم كان بوضوح محتالاً، إلا أنه جمع مجموعة غير متوقعة من المؤيدين الذين رأوا فيه بطلاً شعبياً. تركز الرواية على تطور الصداقة بين أحد المعجبين به (جامايكي هرب من العبودية) وخادمة منزلية اسكتلندية متشككة ومفتونة بالمحاكمة.

3 البراري الشاسعة، بقلم: لورين جروف

أضيق في التركيز من روايات الكاتبة الأربع السابقة، «البراري الشاسعة» تتبع العالم الداخلي لفتاة خادمة هربت من مستوطنة استعمارية في القرن السابع عشر وآفة «موت مؤكد بالبؤس» نحو البرية، حيث تعيش على قدراتها الخاصة وروحها القوية.

4 منزل لأليس، بقلم: ديانا إيفانز

تعود إيفانز، مؤلفة رواية «الناس العاديون» عام 2018، برواية عائلية ملحمية عن الحزن والهوية والشفاء. بعد وفاة زوجها، يجب على أليس - رئيسة عائلة بيت - أن تقرر ما إذا كانت ترغب في العودة إلى نيجيريا الأم الأصلية بعد أن عاشت في لندن لنصف قرن، وهو قرار ينطوي على آثار جدية على بناتها.

5 مسارات: كيف تشكل البيئة مساراً لمستقبل كوكبنا، بقلم: بن جولدفارب

بالرغم من أن البشر يعتمدون بشكل كبير على الطرق والطرق السريعة، إلا أن الحيوانات يرونها كتدخل غامض وخطير. (كما يشير جولدفارب، يتم قتل مليون حيوان يومياً بواسطة المركبات في الولايات المتحدة وحدها). يستعرض الكتاب التكلفة البيئية للطرق، التي تعطل أنماط الهجرة، وتسهم في تلوث المياه وأكثر من ذلك بكثير، ولكنها تستعرض أيضاً الحلول المبتكرة التي تجري حالياً.

6 ما تبحث عنه موجود في المكتبة، بقلم: ميتشيكو آوياما. ترجمة أليسون واتس

توصيات كتب من قبل أحد أمناء مكتبات طوكيو المشابه للأمثال تضع خمسة أشخاص ذوي تواصل هش على طرق جديدة لتعزيز هذا التواصل، في رواية مؤثرة أصبحت من أفضل الكتب مبيعاً في اليابان.

7 هولي، بقلم: ستيفن كينغ

تعود المحققة الخاصة المتحمسة والذكية هولي جيبني (التي ظهرت في «الغريب» وعدة روايات أخرى)، هذه المرة تتولى قضية اختفاء شخص تتطور - بنمط كينغ الكلاسيكي - إلى قصة ضخمة بأبعاد ديكنزية.

8 الإلياذة، بقلم: هوميروس. ترجمة: إيميلي ويلسون

تمت الإشادة بترجمة ويلسون للأوديسة في عام 2017 بسبب لغتها العامية ومهارتها التقنية. هنا، تجلب نفس القوة إلى ترجمة للإلياذة التي تحمل هوميروس إلى قصيدة خالية من الجهد بوزن إيامبيك خمسي، حيث تروي قصة حرب طروادة بطريقة تجدد عنفها الشعري والمأساوي الإنساني.

9 الصحة، بقلم: ناثان هيل

عندما التقى جاك وإليزابيث كطالبين جامعيين في شيكاغو في التسعينيات، تواصلا عبر حبهما للفن والموسيقى. الآن، تلاشى الطموح الشاب الذي كان لديهما تقريباً، مما يتركهما يواجهان جميع أنواع الإهانات المنزلية (التركيز، العلاقات المتعددة)، وتربية ابنهما الصغير ومفاوضة التزامهما تجاه بعضهما البعض.