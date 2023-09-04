هند الرئيسي.. عدسة تحترف صناعة الدهشة

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae

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منذ الطفولة اكتشفت هند ميولها نحو التركيز على المراقبة البصرية والتقاط تفاصيل المشاهد المختلفة، أحبَّت الرسم كأداة تعبيرٍ عن مكنوناتها التائقة للتشكُّل بطريقةٍ ما.. وكما أحبّ نزار قباني الرسم طفلاً ثم تركهُ ليرسم أروع الكلمات والتعابير والقصائد، وَجَدَت هند ضالتها في الكاميرا لترسم معها قصة شغفٍ ناجحة.

المصورة الإماراتية هند الرئيسي بدأت قصتها مع التصوير عام 2013، حيث انجَذَبَت للتصوير الرياضي وراقها فيه فن المراقبة والصبر ثم اقتناص الدهشة وأسرها في إطاراتٍ مميزة. وَجَدَت متعة خاصة في توثيق هذه المشاعر التي تصل فجأة لذروة الفرح والسعادة عند الرياضي.

ارتبطت بعقود تصوير مع أنديةٍ محليةٍ منها نادي الوصل، وأسَّست استديو خاصاً تزاول فيه نشاطها. التقطت العديد من المشاهد الكروية المدهشة، منها ما تعتبره أجمل 90 دقيقة فوتوغرافية لديها، من خلال المباراة بين فريقي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

حساب هند على منصة «انستغرام» يتزيّن بصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومجموعة من الشخصيات الرسمية والفنية والرياضية، بجانب لقطات من جلسة تصوير رسمية للمنتخب السعودي في معسكره في أبوظبي استعداداً لكأس العالم 2022.

هذا بجانب العديد من المقاطع التعليمية القصيرة التي تُقدِّمها باحترافية وخفة ظل وتحظى بتفاعل وانتشار واسعين، حيث يصل مجموع مشاهدات مقاطعها على منصة «تيك توك» إلى 16.8 مليون مشاهدة. أما منصة «يوتيوب» فهي تعتبرها المُعلّم الأول للمصورين.

أمُّ عُمَر وأَمَل، تعتبر أن الدافع الحقيقي خلف احترافها التصوير هم أبناؤها، الذين يرون في والدتهم مثالاً حياً للاجتهاد والكفاح. وهي تعتقد أن التصوير يجعل الفرد يرى العالم من حوله بطريقةٍ إيجابية، مستنبطاً الجمال من أشياء قد تبدو للوهلة الأولى عادية للغاية، ولكنها مختلفة في نظر المصور.

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