مكتبة محمد بن راشد تحتضن حفل مغنية الأوبرا الإماراتية فاطمة الهاشمي

المصدر: دبي ـ فادية هاني

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نظمت مكتبة محمد بن راشد، على خشبة المسرح الداخلي، في إطار فعالياتها المتميزة احتفاءً بالمرأة الإماراتية، حفل أوبرا استثنائياً للفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي ترافقها أوركسترا شبابية رائعة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز حضور المرأة الإماراتية وإبراز دورها الفعّال في المجتمع.

وحضر الحفل، الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وجمال الشحي، عضو مجلس الإدارة، والدكتور باولو بتروشيلي، مدير دبي أوبرا، إلى جانب نخبة من ممثلي اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومن وزارة الثقافة والشباب، وحضور من مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، إضافة إلى ممثلي العديد من المؤسسات الثقافية في الدولة.

وقال الدكتور محمد المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد «إنَّ مكتبة محمد بن راشد تعد اليوم مركزاً ثقافياً وترفيهياً متكاملاً يجمع بين الكنوز المعرفية والثقافية وبين الفنون والترفيه، حيث نسعى لتقديم تجربة متفردة تعكس رؤيتنا وطموحاتنا لمستقبل المكتبات العامة على مدار الخمسين عاماً المقبلة، بما يدعم تطلعات القيادة الرشدة في بناء معرفة وثقافة تنهض بجميع المجالات خاصة في قطاع الثقافة»، مؤكداً «أن الفعاليات الفنية والموسيقية تشكل جسوراً تربطنا بعالم الإبداع والفكر لتعكس قوة الفن في التأثير على النفوس من خلال رسالة تنقلنا إلى عوالم أخرى لتعزز من قيمنا وتوسع آفاقنا».

ومن جهتها، أعربت الفنانة فاطمة الهاشمي عن سعادتها بالتواجد في صرح مثل مكتبة محمد بن راشد، بكل ما يملك من قيمة حضارية وإنسانية، والمشاركة في يوم مميز وهو يوم المرأة الإماراتية، مشيرة إلى أن حبها للموسيقى الكلاسيكية الغربية بدأ منذ الطفولة، حيث نشأت في عائلة فنية، استمعت في كنفها إلى الطرب الشرقي بشكل منتظم، لذلك ارتأت أن تنوع في أدائها على المسرح بين الأغاني العربية والغربية الكلاسيكية لتبرز هويتها كطاقة فنية عربية، قادرة على الانفتاح على مختلف الثقافات.

وقالت: «حرصت خلال اختيار الأغاني التي سأقدمها على التنويع بين الغربي الكلاسيكي والعربي ذي الطابع الغربي أكثر ودمجها لإبراز هويتي الفنية».

برنامج

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني الإماراتي بطريقة أوبرالية، عقبه كلمة ترحيبية بالحضور، أما عن برنامج الحفل فتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة القديمة والحديثة، منها «الحب» لجورج بيزيه، و«أنا قلبي دليلي» للفنانة ليلى مراد، و«أيلول» لفاطمة الهاشمي التي تجمع بين اللحن الشرقي والكلمات العميقة، و«يا شمسي» التي تحمل لحناً رومانسياً من إدواردو دي كابوا، كما قدمت الفنانة فاطمة الهاشمي أغنية «يا حبيبي تعال» للفنانة أسمهان، و«بيلاتشاو» التي تحمل طابعاً فلكلورياً.

كما قدمت خلال الحفل عدة أغنيات أخرى، شملت «يا عاشقة الورد» لزكي ناصيف، «أنا لها شمس» للفنان حسين الجسمي والتي تعد من أبرز الأغاني الوطنية التي تحمل رسالة حب وولاء للوطن، وأمتعت الجمهور بأغنية «قلب بلا حرس» التي تجمع بين اللحن العصري والكلمات المعبرة، إضافة إلى «بهدوء أغنياتي» لفرانز شوبرت، و«يا زهرة في خيالي» لفريد الأطرش، و«بس قلك حبيبي» لماجدة الرومي.

إقبال

وشهد حفل الفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي في مكتبة محمد بن راشد إقبالاً غير مسبوق من عشاق الفن والثقافة، وتفاعلاً كبيراً من الحضور.