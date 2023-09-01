16 ورشة وجلسة في «مدارس الحياة»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن فعاليات برنامج «مدارس الحياة» في مكتبات الصفا للفنون والتصميم والطوار والمنخول وحتا العامة، والذي يقدم مجموعة جلسات تفاعلية تهدف إلى بناء المهارات الحياتية وتحفيز الأفراد على تبني مفاهيم جودة الحياة، عبر الارتقاء بمستوى وعيهم واهتمامهم بصحتهم النفسية والبدنية، وتمكينهم من المساهمة في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

ويتضمن برنامج «مدارس الحياة» الذي يطل الشهر الجاري تحت شعار «العناية بالنفس لحياة مليئة بالأشغال» 16 ورشة وجلسة باللغتين العربية والإنجليزية، ستمكن رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم من اكتشاف أساليب التصميم الداخلي وتأثيره في تعزيز الشعور بالانتعاش والحيوية داخل البيت، حيث سيتعلم المشاركون عبر سلسلة من الورش المتخصصة كيفية تحقيق التناغم في التصميم الداخلي للبيوت، من خلال التوازن المثالي للمساحات وتوظيفها بالطرق الصحيحة، وكذلك دور الإضاءة في خلق أجواء مريحة تبعث على الاسترخاء والراحة، وأيضاً استخدام القطع المختلفة لاستغلال المساحات المنزلية الخاصة.

كما يتضمن البرنامج أيضاً ورش عمل نوعية أخرى، من بينها «التغذية السليمة» و«الطبق الصحي»، حيث تكشف الأولى عن فوائد التغذية السليمة وتأثيرها على الجسم، بينما تبرز الثانية الجوانب الأساسية لتخطيط الوجبات وأهمية الفيتامينات والمعادن لضمان الحصول على وجبات غذائية صحية ومتوازنة، فيما تبين ورشة «أسرار الطبيعة» طرق تحديد فوائد الثمار من أشكالها، وشرح طرق زراعة بعض النباتات داخل المنازل والاستفادة منها في الحصول على الكولاجين الطبيعي المفيد للبشرة.

كما سيكون المشاركون على موعد مع ورشة «كيف تخطط لمستقبلك»، وفيها سيتعلمون طرق إنشاء لوحات خاصة تتضمن أهدافهم وتحدد رؤيتهم المستقبلية، فيما تستضيف مكتبتا الصفا للفنون والتصميم وحتا العامة ورشة «تقدير الذات» المخصصة للسيدات فقط، وفيها سيتَمكَنّ من اكتشاف نقاط قوتهن وكيفية استغلالها في تحقيق النجاح.

ومن ناحية أخرى، تستضيف مكتبة الطوار العامة، 3 ورش عمل نوعية تسلط الضوء على الصحة النفسية وبناء المهارات الذاتية، حيث سيتمكن المشاركون في ورشة «من الرأس حتى القدمين: كيف تؤثر الأعضاء على صحتنا؟» من اكتشاف تأثير العواطف على الصحة، والتعرف على طبيعة علاقة الأعضاء البشرية ببعضها البعض، كما سيتعلمون في ورشة «رحلة نحو عالم التشافي» كيفية التخلص من الصعوبات النفسية، ويتعرفون تقنيات تعزيز التشافي الذاتي، بينما يكتشفون في ورشة «ازرع حديقتك الخاصة في دبي» طرق رعاية النباتات والاهتمام بها في ظروف دبي المناخية، وتصاحب الورش ممارسة عملية لتوضيح التقنيات المختلفة لزراعة النباتات.

يذكر أن كافة ورش عمل وجلسات «مدارس الحياة» التثقيفية التي تستمر حتى مارس المقبل تقام تحت إشراف نخبة من المتحدثين والخبراء وأصحاب التجارب المميزة، حيث تعكس الجلسات حرص «دبي للثقافة» على توفير بيئة مبتكرة في «مكتبات دبي العامة».