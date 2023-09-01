إشادة عالمية بمشهد المأكولات المتنامي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإن مشهد المأكولات وفنون الطهي في الإمارة أصبح ركيزة مهمة لتحقيق مزيد من الزخم المتسارع لقطاع السياحة، من خلال ما يقدمه هذا القطاع من تجارب استثنائية ومتنوعة، إلى جانب وجود مطاعم عالمية وطهاة مشهورين.

وكشف تصنيف أفضل 50 مطعماً في العالم الصادر في شهر يونيو الماضي عن تألق دبي، حيث حجز مطعمان في الإمارة مكانهما على قائمة أفضل 50 مطعماً على مستوى العالم، إذ حصل مطعم «تريسيند ستوديو» المعروف بمطبخه الرائد وإبداعاته المبتكرة في الأطباق الهندية على المرتبة 11، إلى جانب فوزه بلقب أفضل مطعم في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023.

فيما حصد مطعم «أورفلي بروس»، الذي يقدم تحديثات مميزة للأطباق الكلاسيكية بأسلوب مبتكر، على المركز 46، كما ظهر مطعم «أوسيانو» للمرة الأولى في القائمة. وسلط دليل ميشلان الضوء على مركز دبي المتميز في فنون الطهي، مع نشر إصدارين من الدليل الشهير في يونيو 2022 و2023، حيث يعرض دليل 2023 90 مطعماً، بما فيها 17 مطعماً فائزاً بـ«بيب غورماند».

تقدير

ويواصل مشهد فنون الطهي المستدام نموه في دبي، حيث إنه ومع إطلاق نجمة ميشلان الخضراء في عام 2020 فقد تم تسليط الضوء على تلك المطاعم التي تتميز بالممارسات المستدامة. وقد حصلت ثلاثة مطاعم على نجمة ميشلان الخضراء، بما في ذلك مطعم «لوي» الذي تأسس محلياً، وانضم إليه مطعمان آخران في عام 2023 وهما «تيبل» و«بوكا».

ومن بين مطاعم دبي الشهيرة التي حصلت على تقدير في «دليل غولت آند ميلاو»، مطعم «11 وودفاير» في جميرا، و«21 غرام» في ميان مول، و«أمازونيكو دبي» في مركز دبي المالي العالمي. وهناك مطاعم حائزة على نجمة ميشلان مثل «إل ريستورانتي»، و«نيكوروميتو»، و«ستاي باي يانيك ألينو» و«ون آند أونلي» النخلة. وعن آفاق مشهد فنون الطهي المتنامي في دبي، تحدث اثنان من خبراء الطهي البارزين عن إدراجهما في القائمة الموسعة لأفضل 50 مطعماً في العالم لعام 2023، ودليل ميشلان دبي 2023.

وقال هيمانشو سيناي، رئيس طهاة مطعم «تريسيند ستوديو»: «لطالما كانت إمارة دبي مدينة نابضة بالحياة وتتطور بشكل سريع، وشهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً على صعيد المأكولات وفنون الطهي».

ومن جانبه، قال غريغوري بيرغر، رئيس الطهاة في مطعم أوسيانو، أتلانتيس، نخلة جميرا: «نفخر بإدراجنا ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم لعام 2023، وأن يتم اختيارنا من بين أفضل 100 تجربة طعام في العالم، وأن نكون من بين العديد من المحترفين المميزين في هذا المجال». توسع مشهد فنون الطهي في دبي مع العديد من المطاعم الجديدة التي تسعى لتعزيز سمعة الإمارة كوجهة عالمية لفنون الطهي والذواقة.

وتستضيف دبي مجموعة من المطاعم المشهورة وكذلك نجوم الطهاة العالميين الذين حصلوا على تقدير عالمي، بما في ذلك مطعم الرامن Konjiki Hototogisu الحائز على نجمة ميشلان في مول الإمارات، والمطعم الإيطالي الشهير Signor Sassi في سانت ريجيس جاردنز، والذي تم افتتاحه في شهر سبتمبر.

وجهات

وتحولت بعض وجهات دبي إلى نقاط جذب مع وجود عدد من المطاعم الجديدة، حيث من المقرر أن يفتح مطعم Row on 45، الذي يديره «جيسون أثرتون» الشيف الحائز على نجمة ميشلان ليقدم إبداعاته في شهر سبتمبر لتجربة طعام حصرية تضم قائمة مأكولات مكونة من 17 طبقاً. فيما يقدم مطعم SOON الذي تم افتتاحه أخيراً، وهو أول مطعم ياباني في أبراج بحيرات جميرا، مزيجاً فريداً من ثقافة الألعاب اليابانية والمأكولات التقليدية، ويقدم مطعم Reif Japanese Kushiyaki في مجمع دبي هيلز للأعمال أطباق الشيف ريف عثمان المميزة، إضافة إلى مطعم «هوكر بوي» Hawker Boiالجديد الوجهة المميزة في أبراج بحيرات جميرا، والذي يقدم نكهات جنوب شرق آسيا في أجواء نابضة بالحياة.