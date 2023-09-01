دبي تحتضن أول معرض للنباتات آكلة الحشرات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المغلقة الوحيدة في دبي، التي تعد من أشهر الوجهات الترفيهية والتثقيفية فيها، عن احتضانها معرضاً مخصصاً للنباتات آكلات الحشرات اعتباراً من 31 أغسطس 2023، وهو المعرض الأول من نوعه على مستوى المنطقة للنباتات المفترسة، الذي سيأخذ زوّار الوجهة في تجربة جديدة يتعرفون فيها على هذا العالم المليء بعجائب هذه الكائنات الفريدة وروعتها، إذ ستنضم هذه النباتات الجديدة من فصيلة آكلات الحشرات، وهي نباتات «خنّاق الذباب» و«نبات الإبريق» و«الندية»، إلى المجموعة الفريدة التي تحتضنها «ذا جرين بلانيت دبي» من الكائنات الأخرى.

وستتاح لزوار «ذا جرين بلانيت دبي» فرصة التعرّف إلى هذه الكائنات الفريدة والنادر وجودها بمنطقة الشرق الأوسط، خلال ورش عمل انعقدت اعتباراً من 31 أغسطس وتستمر حتى الثالث من سبتمبر في تمام الساعة 3 مساءً طوال هذه الفترة، وسيقوم فريق من العلماء البيولوجيين بإطعام هذه النباتات ليتمكن الضيوف من رؤيتها وهي تلتهم فرائسها من الحشرات.

ويمتاز نبات الإبريق بأوراقه أنبوبية الشكل التي يمكن أن يصل طولها إلى 3 أقدام، حيث إنها متخصّصة في اصطياد الحشرات والتغذي عليها، كما أن أزهارها تتلون بألوان اللحوم الحمراء التي تجذب الذباب إليها، وتفرز في الوقت ذاته روائح رحيق الأزهار لاجتذاب الحشرات الأخرى التي تتغذى عليها أيضاً.

ويعد نبات «خنّاق الذباب» الأشهر بين فصائل النباتات الآكلة للحشرات،كما تشتهر نباتات «الندية» التي تنتمي إلى فصيلة مكوّنة من 194 نوعاً من النباتات، بمظهرها البديع وأسلوبها الفريد في اصطياد فرائسها، وتستوطن بيئة واسعة تمتد من ألاسكا حتى نيوزيلاند.