حسين المهدي ورنا الرفاعي بطلا تحدي القراءة العربي بالسعودية

المصدر: دبي ـ البيان

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توج تحدي القراءة العربي في دورته السابعة الطالب حسين بن صالح المهدي، والطالبة رنا مهنا الرفاعي بطلين على مستوى المملكة العربية السعودية من بين 1.213.823 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات من 9454 مدرسة، تحت إشراف 24100 مشرف ومشرفة من جميع مناطق المملكة.

وجرى تتويج الطالب حسين بن صالح المهدي من الصف الأول الثانوي في مدرسة الفيصلية الثانوية من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، بطلاً لتحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى المملكة العربية السعودية من بين الطلبة الذكور، والطالبة رنا مهنا الرفاعي من الصف الثالث الثانوي في مدرسة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، بطلة لتحدي القراءة العربي على مستوى المملكة من بين الطالبات الإناث، وذلك خلال الحفل الختامي للنسخة السابعة من تحدي القراءة العربي الذي نظم في الطائف بحضور الدكتور سعد الحربي وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية في المملكة العربية السعودية، ومشاركة الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

كما جرى في الحفل تتويج فؤاد بن مضيف الطلحي، من منطقة الطائف التعليمية بلقب المشرف المتميز، في حين ذهب لقب المدرسة المتميزة إلى مدرسة «مدارس مواهب الوطن» من منطقة عسير التعليمية، وتأهل إلى التصفيات النهائية 3 طلاب من فئة أصحاب الهمم، من مجموع 647 طالباً وطالبة شاركوا في المنافسات، وفازت باللقب الطالبة ريما عويد السلمي من الصف الأول الثانوي في مدرسة معهد النور من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جدة.

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة العربية السعودية عشرة أوائل من الطلاب الذكور، وعشرة أوائل للإناث، اختارت منهم لجان التحكيم بطل التحدي لكل فئة على المستوى الوطني السعودي في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي.

قائمة

وضمت قائمة العشرة الأوائل الذكور، إضافة إلى الطالب حسين بن صالح المهدي بطل تحدي القراءة العربي، كلاً من فيصل عاطف الميمني من الصف الثاني الثانوي، في مدرسة بكة الثانوية من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وصالح فلاح الزهراني من الصف العاشر، في ثانوية ابن حجر العسقلاني من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وعبداللطيف عبدالعزيز الدليم من الصف الثاني الثانوي في مدرسة سعد بن أبي وقاص من إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، وعمر سعود الجعيد من الصف الأول الثانوي في مدرسة الحصان الثانوية من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الدمام، وهيف عبد اللطيف الرفاعي من الصف الثالث الثانوي في ثانوية الأطاولة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، وأحمد عبد الله الناصر من الصف الثاني الثانوي في ثانوية الداهنة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة شقراء، ومحمد خالد الزهراني من الصف الثاني في «الجامعة الأهلية» من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الخرج، وتميم العلواني من الصف الأول الثانوي في ثانوية أبي طلحة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة ينبع، وياسر تركي الجهني من الصف الثالث في ابتدائية صوفان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة بيشة.

كما ضمت قائمة العشرة الأوائل للإناث إلى جانب الطالبة رنا مهنا الرفاعي بطلة تحدي القراءة العربي، كلاً من: بسمة عبد الله حُسيكي من الصف الثالث الثانوي في مدرسة الثانوية الثانية من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة ينبع، وخديجة مهدي الشمري من الصف السادس في مدرسة «34 للطفولة المبكرة» من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، وجود حسن حدادي من الصف الثالث في ابتدائية الحضرور من إدارة التعليم بمنطقة جازان، وفرح عبد الكريم الزهراني من الصف السادس في مدرسة «34 مكتب شمال» من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، وهمس عيد محمد بكرين من الصف الثاني الثانوي في مدرسة الثانوية الرابعة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وترف محمد الحربي من الصف الرابع في مدرسة «الابتدائية 34» من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حفر الباطن، وإسراء محمد الشنقيطي من الصف الأول الثانوي في مدرسة التربية النموذجية من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، وحنان محمد بسيوني من الصف التاسع في مدرسة «المتوسطة 46» من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وسلمى ياسر الأحمدي من الصف الثالث في مدرسة «الثالثة عشرة الابتدائية» من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جدة.

مكانة

وأكد الدكتور سعد الحربي أن «المشاركة الدائمة لطلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في دورات تحدي القراءة العربي، وتقديمهم مستويات متميزة في التحصيل المعرفي، يعكس المستوى المتقدم الذي وصل له التعليم ومخرجاته في المملكة العربية السعودية، ويعكس اهتماماً كبيراً من المنظومة التعليمية في المملكة بنشر الثقافة». وثمن الدور المهم الذي تضطلع به مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في تعزيز مكانة اللغة العربية، وتحفيز الطلبة على القراءة الدائمة والمعرفة والتركيز على الثقافة باعتبارها أفضل السبل لصياغة المستقبل القائم على الابتكار والأفكار الخلاقة.

مستويات متميزة

من جانبه، قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء: «يقدم طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في كل دورة من دورات تحدي القراءة العربي نموذجاً مشرفاً على صعيد المشاركة الواسعة، وعلى صعيد المستويات المتميزة خلال التصفيات، وهو ما يعكس الاهتمام الرسمي والمجتمعي بتعزيز مكانة اللغة العربية والتشجيع على القراءة».