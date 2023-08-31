روائع الفنون تتألق في دبي

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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تحتضن العديد من «وجهات دبي» أماكن فريدة ومبهرة تقدم فعاليات وأنشطة فنية متنوعة تتألق في أجواء المدينة، ما يثري المشهد الإبداعي للإمارة، ويضمن للزوار قضاء أوقات مفعمة بالمرح والترفيه، مع أبرز روائع فنون العالم ومبدعيه.

«شموع بيتهوفن»

وتعد فعالية «أفضل أعمال بيتهوفن في حفل على ضوء الشموع» من أكثر الفعاليات الجاذبة لجمهور الموسيقي الكلاسيكية، والتي تقام في فندق رافلز نخلة الجميرا، والتي تقدمها عازفة البيانو ماجدالينا واجدزيك، يستمع خلالها الجمهور إلى أشهر مقطوعات بيتهوفن.

الموسيقى الشعبية

وفى إطار الفعاليات الموسيقية تتصدر حفلات «بيت ذا هيت» للموسيقى الشعبية المشهد بعد النجاح اللافت الذي حقّقته نسخة العام الماضي لتُقام هذا الصيف في صالات داخلية، بالتعاون مع «مفاجآت صيف دبي» وSpotlight و«أنغامي». والتي يحييها أفضل الفنانين في المنطقة وتجذب الفعالية جماهير كبيرة ليعيشوا لحظات مليئة بالمتعة والفن.

مواهب عربية

كما تشهد فعالية «بيت ذا هيت» هذا الصيف مشاركة العديد من الفنانين الموهوبين الذين يسهمون في إثراء المشهد الموسيقي العربي، حيث يتم تنظيم حفلات أسبوعية على مدار الصيف في مسرح «الأجندة» في مدينة دبي للإعلام ومنها الأمسية الغنائية لمغني الراب المصري «ويجز» وفنان الراب الموهوب «ديزي تو سكيني».

«الزمن والهوية»

ومن الموسيقى إلى الفنون تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» معرض «الزمن والهوية» بمشاركة كوكبة من المبدعين والفنانين الإماراتيين، وذلك ضمن فعاليات «وجهات دبي» لموسم الصيف، ويهدف المعرض إلى اكتشاف المواهب المحلية في كافة مجالات الفنون والثقافة، وتنمية مهارات أصحابها ودعمهم وتحفيزهم على متابعة شغفهم الإبداعي، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركتهم في إثراء المشهد الفني المحلي، كما يرتحل المعرض بزواره إلى عالم مليء بالإبداع والألوان.