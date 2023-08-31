دبي ضمن أفضل 10 مدن في العالم لعشاق الطعام

المصدر: دبي – نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

صنفت دبي ضمن أفضل عشر مدن في العالم لعشاق الطعام، وذلك إلى جانب مدن مثل البندقية وسان فرانسيسكو وطوكيو وأمستردام، وفقاً لاستطلاع أجراه موقع مقارنة الأسعار «كومبير ذا ماركت» في المملكة المتحدة.

واحتلت المدينة المركز السابع عالمياً والثاني آسيوياً على قائمة أهم النقاط الساخنة لتناول الطعام، وذلك بالاعتماد على تحليل مجموعة من العوامل بما في ذلك عدد المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان، وعدد المطاعم خمس نجوم، ومتوسط تكلفة الوجبة، وعدد المطاعم النباتية والخالية من الغلوتين، والتعليقات الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينت القائمة مقدار التطور الذي أحرزته دبي على مدى السنوات الماضية في التحول إلى عاصمة للطهي، حيث يمكن العثور في أنحاء المدينة على مأكولات من مختلف أنحاء العالم، مع مجموعة مذهلة من المطاعم الحائزة على جوائز، بعضها من قبل طهاة مشهورين، هذا عدا مجموعة من المطاعم المحلية التي كانت تعيد تعريف مشهد تناول الطعام في المدينة وتحقق سمعة طيبة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على تباطؤ في هذا القطاع مع ظهور مطاعم جديدة في المدينة طوال الوقت دون توقف.

ووفقاً لاستطلاع «كومبير ذا ماركت» تمتلك دبي ثاني أكبر عدد من المطاعم من فئة الخمس نجوم، وعدد مثير للإعجاب من المطاعم النباتية.

وكان دليل ميشلان أكد أن المدينة وجهة عالمية لتذوق الطعام في وقت سابق من العام، محتفياً بمشهد المطاعم الفاخرة المزدهر في المدينة للعام الثاني على التوالي، عن طريق منح ثلاثة مطاعم نجمتي ميشلان و11 مطعماً نجمة ميشلان واحدة، وثلاثة مطاعم نجمة ميشلان خضراء مع إدراج 17 مطعماً على قائمة «بيب غورماند».