مهرجان القاهرة للدراما يوزع جوائز دورته الثانية ويكرم الرواد

المصدر: القاهرة ـ رويترز

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وزع مهرجان القاهرة للدراما جوائز دورته الثانية التي تزامنت مع الاحتفال بمرور 60 عاماً على أول مسلسل تلفزيوني مصري، وكرم عدداً من رواد الصناعة في حفل أقيم أول من أمس بمدينة العلمين الجديدة.

وحصد مسلسل (تحت الوصاية) جوائز أفضل مسلسل لعام 2023 وأفضل مخرج لمحمد شاكر خضير وأفضل ممثلة للفنانة منى زكي وأفضل مونتاج للمونتير أحمد حافظ وأفضل صورة لمدير التصوير بيشوي روزفلت. وذهبت جائزة أفضل تصميم أزياء إلى سامية عبد العزيز عن مسلسل (رسالة الإمام) الذي نال أيضاً جائزة أفضل موسيقى تصويرية للموسيقار تامر كروان.

وفاز مسلسل (جت سليمة) للمخرج إسلام خيري وبطولة دنيا سمير غانم بجائزتي أفضل مسلسل كوميدي وأفضل ديكور، فيما حصلت الممثلة هالة صدقي على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دورها في مسلسل (جعفر العمدة) للمخرج محمد سامي.

وتقاسمت جائزة السيناريو والحوار كل من مريم نعوم عن مسلسل (الهرشة السابعة) وأحمد عاطف فياض عن مسلسل (بالطو) فيما حصل ماجد الكدواني على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل (موضوع عائلي).

تنافس على الجوائز 59 مسلسلاً عرضت على شاشة التلفزيون والمنصات الرقمية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج جمال عبد الحميد وعضوية كل من الناقد طارق الشناوي والممثل كريم عبد العزيز وكاتب السيناريو عبد الرحيم كمال والممثلة إلهام شاهين.

وكرم المهرجان الذي أقيم مبكراً عن موعده بنحو شهر ليواكب مهرجان العلمين الجديدة الترفيهي الرياضي سبعة من رواد الدراما هم المخرج محمد فاضل والممثلة هالة فاخر والممثل رشوان توفيق والممثل خالد زكي ومهندس الديكور سيد أنور والممثل لطفي لبيب والممثل أسامة عباس.

كما منح المهرجان جوائز للأعمال الدرامية التي نالت أعلى الأصوات في استفتاء للجمهور أجري عبر الإنترنت فاز بالنصيب الأكبر منها مسلسل (جعفر العمدة) الذي عرض في شهر رمضان الماضي. وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أطلقت المهرجان العام الماضي بالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.