بسبب «باسكيات».. متحف أورلاندو يقاضي رئيسه السابق

المصدر: القاهرة - البيان

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رفع متحف أورلاندو للفنون دعوى في محكمة الولاية ضد الرئيس التنفيذي السابق للمتحف آرون دي جروفت وآخرين ممن يقول المتحف إنهم متورطون في مخطط بيع لوحات مزيفة للفنان الأمريكي جان ميشيل باسكيات، وهي القضية التي كشف عنها مكتب التحقيقات الفيدرالية العام الماضي مطالبين بتعويضات غير معلنة جراء الاحتيال وخرق العقد والتآمر.

سمعة متدهورة

وذكرت الدعوى أن المتحف البالغ من العمر 99 عاماً، والذي يُشار إليه أيضاً باسم OMA، تُرك بسمعة متدهورة بعد واقعة محاولة بيع لوحات مزيفة لباسكيات، ما أدى إلى وضعه تحت المراقبة من قبل التحالف الأمريكي للمتاحف.

وجاء في الدعوى التي نشرت مقاطع منها صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية: «أنفق متحف أورلاندو مئات الآلاف من الدولارات ورهنت سمعته عن غير قصد على عرض اللوحات المزيفة».

باسكيات الذي عاش وعمل في مدينة نيويورك حقق نجاحاً في الثمانينيات كجزء من الحركة التعبيرية الجديدة.

وكان متحف أورلاندو للفنون أول مؤسسة تعرض أكثر من 20 عملاً فنياً يُقال إنه تم العثور عليها في خزانة تخزين قديمة بعد عقود من وفاة باسكيات في سنة 1988 من جرعة زائدة من المخدرات عن عمر يناهز 27 عاماً.

وظهرت التساؤلات عن أصالة الأعمال الفنية فور اكتشافها في سنة 2012.

ويُزعم أن الأعمال الفنية صُنعت في 1982 لكن الخبراء أشاروا إلى أن الورق المقوى المستخدم في واحدة على الأقل من القطع يتضمن محرف FedEx الذي لم يتم استخدامه حتى سنة 1994، أي بعد نحو ست سنوات من وفاة باسكيات، وفقاً لمذكرة اتحادية من المتحف.

كما أخبر الكاتب التليفزيوني ثاد مومفورد، صاحب خزانة التخزين حيث تم العثور على اللوحة الفنية في النهاية، المحققين بأنه لم يكن يمتلك أي فن لباسكيات وأن القطع لم تكن في الخزانة في المرة الأخيرة التي زارها وقد توفي مومفورد سنة 2018.