المصدر: دبي - نهى حوّا

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كشف نجم هوليوود الأسترالي، كريس همسوورث، عن زيارته متحف المستقبل في دبي واستمتاعه بلحظات ممتعة مع العائلة، وذلك في مقطع فيديو نشره على تطبيق «إنستغرام» معرباً فيه عن سعادته بعبارة «رحلة عائلية ممتعة إلى المستقبل».

وفي مقطع الفيديو، شوهد الممثل المعروف بدوره المميز بشخصية البطل الخارق «ثور» في أفلام «عالم مارفل»، وهو يستكشف المتحف المستقبلي بصحبة زوجته ألسا باتاكي، وأطفالهما الثلاثة ابنته إنديا روز وابناه التوأم تريستان وساشان، الذين رافقوه في تلك المغامرة.

وأفادت مجلة «ماشابل» الأمريكية، بأن همسوورث ظهر أخيراً في دور البطولة في فيلم التكملة «اكستراكشن 2»، بعد نجاح النسخة الأولى من فيلم الحركة والإثارة على «نتفليكس» عام 2020، الذي حقق في وقتها أكبر عدد من المشاهدين في الأسابيع الأربعة الأولى لأي فيلم أصلي على «نتفليكس».

تعاون

وسبق أن تعاون الممثل مع «طيران الإمارات» كما مع «إكسبو 2020 دبي» مشجعاً الناس على تجربة ما وصفه بـ «أروع عرض في العالم»، ومشدداً في الحملة على قوة العمل الجماعي في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً.

كما شارك في إعلانات عدة في مدينة دبي، حيث ظهر في عام 2019 في إعلان لمنصة عقارية معروفة، يخوض مغامرات في الصحراء ويستمتع بالموسيقى التقليدية ويتجول في شوارع المدينة في سيارة فيراري.

وأعلن النجم العام الماضي نيته قضاء المزيد من الوقت للاحتفال بلحظات مع أحبائه