نعمة جهاد رجوب بطلة تحدي القراءة العربي في سوريا

المصدر: دبي - البيان

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توج تحدي القراءة العربي في دورته السابعة الطالبة نعمة جهاد رجوب بطلة على مستوى الجمهورية العربية السورية، في ختام تصفيات شارك فيها 375138 طالباً وطالبة، من بينهم 150 طالباً وطالبة من فئة أصحاب الهمم، مثلوا 2729 مدرسة، تحت إشراف 9878 مشرفاً ومشرفة شاركوا في منافسات الدورة السابعة من التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها على مستوى العالم، التي تنظمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وجرى الإعلان عن فوز الطالبة نعمة جهاد رجوب من الصف العاشر في المدرسة الخيرية التابعة لمديرية التربية في حمص باللقب، في الحفل الختامي للدورة السابعة من تحدي القراءة العربي الذي شهدته العاصمة السورية دمشق، بحضور معالي الدكتور دارم طبّاع وزير التربية في الجمهورية العربية السورية، والمستشار عبدالحكيم النعيمي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية العربية السورية، ومشاركة الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي وذوي المتنافسين.

وشهد الحفل الختامي أيضاً، تتويج شذى وليد الصباغ من مديرية التربية في حماة بلقب المشرفة المتميزة، في حين فازت مدرسة صبحي داية التابعة لمديرية التربية في حلب بلقب المدرسة المتميزة، كما جرى تكريم الطالبة هيفاء خلدون عدواني من الصف التاسع في معهد التربية الخاصة للمكفوفين بمحافظة حلب بعد إحرازها المركز الأول في فئة أصحاب الهمم.

أوائل سوريا

وبجانب الطالبة نعمة جهاد رجوب الفائزة بلقب بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية العربية السورية، ضمت قائمة العشرة الأوائل كلاً من، حسن الموسى من الصف العاشر في مدرسة المأمون التابعة لمديرية التربية في حلب، ودانة الصقر من الصف الثالث الثانوي في مدرسة البعث للمتفوقين (القنيطرة)، وشادن درويش من الصف الرابع في مدرسة أحمد النمط (السويداء)، وجنى أبو فخر من الصف الخامس في المدرسة الأساسية الخاصة (ريف دمشق)، وشام عبدالله من الصف العاشر في مدرسة المتفوقين (اللاذقية)، وإيلاف حميد من الصف السابع في مدرسة ذيب عنتر (دير الزور)، ورؤى إدريس من الصف الحادي عشر في ثانوية عين ترما (ريف دمشق)، ولجين خالد من الصف الحادي عشر في مدرسة الفارابي الخاصة (ريف دمشق)، وجود عبدالكريم رميض من الصف الرابع في مدرسة نور المعرفة (الحسكة).

حراك ثقافي عربي

وقال معالي الدكتور دارم طبّاع: «تميزت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية العربية السورية، بالمشاركة الواسعة من الطلاب والطالبات، وهو ما يؤكد المكانة الكبيرة التي تحظى بها المبادرة، والتقدير الذي نكنه لمؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية).

وأضاف: «أحدثت مبادرة تحدي القراءة العربي حراكاً ثقافياً في العالم العربي، وهي عامل مؤثر في التحفيز على القراءة والتعلم الذاتي، وتطوير المهارات المعرفية لدى عشرات ملايين الطلبة، والأهم من كل ذلك، دورها الكبير في تعزيز مكانة اللغة العربية، والتشجيع على استخدامها في التداول اليومي».

وكانت الطالبة السورية شام البكور أحرزت لقب الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي، بعد تصفيات شارك فيها 22.27 مليون طالب وطالبة من 44 دولة في أنحاء العالم.

مبادرات إماراتية نوعية

من جانبه، أكد القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في دمشق عبدالحكيم النعيمي، أن «دولة الإمارات حريصة منذ فجر التأسيس على إطلاق المبادرات النوعية التي تعزز مكانة اللغة العربية، وترتقي بالشأن المعرفي والثقافي للأجيال العربية الجديدة، لإيمانها بأن امتلاك ناصية العلوم والمعارف الطريق الأجدى لصنع مستقبل عربي أفضل، وهذا ما تسعى إليه مبادرة تحدي القراءة العربي.

وقال النعيمي: «كل مشارك في تحدي القراءة العربي فائز بالضرورة، وكل من قرأ كتاباً وتعلم شيئاً جديداً أقدم له التهنئة والشكر، فغايتنا جميعاً ترسيخ عادة القراءة لدى أجيالنا الصاعدة، وزيادة الحصيلة المعرفية للطلاب والطالبات العرب لما فيه خير مجتمعاتهم ومستقبلهم».

مشاركة سورية متميزة

بدوره، أشاد الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء بالإقبال الكبير لطلاب وطالبات سوريا في مشاركتهم الثانية في مبادرة تحدي القراءة العربي، وبالمستويات التي أبدوها في مراحل التصفيات، وإمكاناتهم الكبيرة في اللغة العربية.

وقال: «سعداء بهذا التفاعل اللافت من قبل طلاب وطالبات سوريا الشقيقة، وما أظهروه من قدرات في الاستيعاب والتعبير، والرغبة الكبيرة في انتزاع لقب بطل تحدي القراءة العربي، وهذا التسابق إلى المعرفة والثقافة يعبر عن جوهر عملنا في مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، ورسالة مبادرة تحدي القراءة العربي في إحداث نهضة في القراءة عبر وصولها إلى جميع الطلبة في الوطن العربي، وأبناء الجاليات العربية في الدول الأجنبية، ومتعلمي اللغة العربية من الناطقين بغيرها، وتحقيق أبرز أهدافها الاستراتيجية في تنمية الوعي العام بواقع القراءة العربي، وضرورة الارتقاء به لأخذ موقع متقدم عالمياً».