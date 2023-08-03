مصطفى عبد الغني بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف

المصدر: دبي ـ البيان

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توج تحدي القراءة العربي في دورته السابعة الطالب مصطفى محمد عبدالغني بطلاً على مستوى الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية من بين 2068650 طالباً وطالبة، منهم 5100 طالب وطالبة من فئة أصحاب الهمم، مثلوا 9516 معهداً أزهرياً، وتحت إشراف 7900 مشرف ومشرفة قراءة، شاركوا في منافسات التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي تنظمها «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» منذ إطلاقها في العام 2015، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتم الإعلان عن فوز الطالب مصطفى محمد عبدالغني من الصف الثاني عشر في معهد البنين كوم أمين من محافظة أسوان باللقب، خلال الحفل الختامي للدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية الذي جرى في القاهرة بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف ومريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والدكتور عبد الكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي وعدد من أهالي الطلاب والطالبات المشاركين في المنافسات.

كما شهد الحفل الختامي، تتويج الطالبة مريم محمود أحمد من الصف الثاني الثانوي في معهد فتيات سمالوط الإعدادي في محافظة المنيا بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم.

أوائل الأزهر الشريف

واختارت لجان التحكيم الطالب مصطفى محمد عبدالغني بطلاً لتحدي القراءة العربي، بعد منافسة بين عشرة أوائل على مستوى الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، وضمت القائمة إضافة إلى الفائز، كلاً من الطالبة فاطمة يوسف محمد من الصف الحادي عشر في معهد فتيات آل سهمود التابعة لمحافظة الإسماعيلية، الطالبة ملك محمد جابر من الصف العاشر في معهد فتيات قنا النموذجي (قنا)، الطالب يوسف محمود أحمد من الصف السابع في معهد الشيخ أبو العيون (الإسكندرية)، الطالبة جنى أيمن عبد الحميد من الصف الحادي عشر في معهد فتيات ايتاي البارود الثانوي (البحيرة)، الطالبة روضة الإمام توفيق من الصف الحادي عشر في معهد فتيات أبو دشيشة (الدقهلية)، الطالبة سلمى ناجي محمد علي من الصف الثامن في معهد أبو مندور الإعدادي (كفر الشيخ)، الطالبة أسماء مجدي عبدالنبي من الصف الحادي عشر في معهد فتيات أطفيح (الجيزة)، ميرهان محمد أحمد عبد السميع من الصف السادس في معهد طور سيناء الابتدائي النموذجي (جنوب سيناء)، مريم حمدي يونس من الصف العاشر، في معهد فتيات سمطة الثانوي (بني سويف).

وحققت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي أرقاماً قياسية تمثلت بمشاركة 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة حول العالم، فيما بلغ عدد المدارس المشاركة أكثر من 188 ألف مدرسة، إضافة إلى 150 ألف مشرف قراءة، كما شهدت إضافة فئة جديدة لأصحاب الهمم، حيث يشارك أكثر من 22500 طالب وطالبة في التصفيات على مستوى الدول.

نجاح غير مسبوق

وأكد فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، أن «مبادرة تحدي القراءة العربي، تلعب دوراً حيوياً في تعزيز مكانة اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، وتشجيع الأجيال الجديدة على الاهتمام بها والتمكن في علومها، وقد نجحت المبادرة منذ إطلاقها في العام 2015 في استقطاب عشرات ملايين الطلاب والطالبات العرب، الذين تنافسوا على زيادة حصيلتهم الثقافية والمعرفية في مشهد عربي جامع يسعد كل مهتم ومعني باللغة العربية والشأن التعليمي والتربوي».

نشر قيم التسامح

من ناحيتها، قالت مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية: «نثمن في دولة الإمارات دور الأزهر الشريف في نشر قيم الدين الإسلامي والتسامح، وتبنيه روح الوسطية والاعتدال، ونعلم جميعاً الدور التاريخي للأزهر الشريف في الحفاظ على لغتنا العربية، لغة القرآن الكريم، ودعواته الدائمة إلى العلم كشرط أساسي للنهوض الحضاري، وهذا ما ينسجم مع أهداف مبادرة تحدي القراءة العربي».

رؤى مشتركة

بدوره، قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء: «إن المشاركة القياسية من طلاب وطالبات الأزهر الشريف تعكس الرؤى المشتركة بين مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) والأزهر الشريف في ضرورة الاهتمام باللغة العربية، وتشجيع الأجيال الجديدة على استخدامها في تعاملاتهم اليومية».