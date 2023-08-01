شراكة استراتيجية لترجمة الأدب العربي وزيادة نطاق الكتب عالمياً

المصدر: نيودلهي - البيان

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أعلنت مجموعة «كلمات»، ودار «بنغوين راندوم هاوس» عن شراكة استراتيجية جديدة في مجال النشر، تستهدف زيادة نطاق الكتب المتاحة في الأسواق الدولية، وترجمة الأدب العربي للقراء في كل مكان.

وقالت الشيخة بدور القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلمات»، والرئيسة السابقة للاتحاد الدولي للناشرين: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع واحد من أكبر الأسماء في مجال النشر العالمي، في وقت يتزايد فيه الإقبال على الأعمال والترجمات العربية. ومن خلال عملنا معاً يمكننا جذب جمهور جديد، وزيادة وصول مؤلفينا إلى نطاق أوسع، وإثراء مشهد النشر الدولي، بما يعود بالنفع على القراء في العديد من الأسواق».

نجاحات

بدوره قال غوراف شريناجيش، الرئيس التنفيذي لدار «بنغوين راندوم هاوس لمنطقة الهند وجنوب شرق آسيا»: «حققت مجموعة كلمات نجاحات غير مسبوقة تحت قيادة الشيخة بدور القاسمي، وبفضل جهودها وتوجيهاتها ورؤيتها الطموحة، ويسعدنا اليوم أن ندشن هذه الشراكة مع هذه المجموعة الرائدة التي لطالما حظيت بإعجابنا، خصوصاً لجهة برنامج النشر، الذي قاموا بإعداده، حيث سنعمل على تطويره معاً من خلال التعاون المشترك، وكذلك عبر تقديم تجارب جديدة لقرائنا، والعمل على توسيع نطاق الأدب المترجم، لا سيما أن كلتا المؤسستين تؤمن بأهمية نشر الأدب إلى فضاءات عالمية، تتجاوز حدود الجغرافيا واللغة».

اكتشاف

وتأتي هذه الشراكة بين المؤسستين الرائدتين تماشياً مع رؤيتهما المشتركة لاكتشاف المواهب الجديدة في مجال الكتابة والتأليف، وتعزيز التنوع في الأدب، وستركز الشراكة في البداية على الاستفادة من نقاط القوة المشتركة للشركتين في سبيل توفير مجموعة من الكتب المتميزة لجمهور عالمي أوسع، ونشر أعمال روائية لقائمة واسعة من المؤلفين في كلتا المؤسستين، بهدف رفد القراء بمجموعة متنوعة من الكتب، تساعدهم على تعزيز حب القراءة والاطلاع.

ترجمة

وبموجب الاتفاقية ستقوم دار «بنغوين راندوم هاوس»، من خلال فرعها في الهند بترجمة مجموعة من الأعمال الأدبية العربية المنشورة من قبل مجموعة «كلمات» إلى اللغة الإنجليزية، وطرحها في الأسواق العالمية. وفي المقابل ستقوم مجموعة «كلمات» بترجمة مجموعة عناوين مختارة من قائمة «بنغوين راندوم هاوس» إلى اللغة العربية، بهدف إتاحتها للقراء العرب في كل مكان.

ويتطلع الجانبان، من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز نقاط القوة في كلتا المؤسستين، من خلال تبادل الموارد وأساليب العمل في مجال التحرير وشبكات التوزيع والتسويق، في إنجاز مهم لصناعة النشر، حيث تلتزم الشركتان بتطوير منظومة النشر، وتعزيز التنوع والشمول، وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة للقراء.