الجونة السينمائي يمنح مروان حامد «جائزة الإنجاز الإبداعي»

المصدر: القاهرة - رويترز

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أعلن مهرجان الجونة السينمائي أمس أنه سيمنح المخرج المصري مروان حامد «جائزة الإنجاز الإبداعي» وذلك في دورته السادسة المقررة إقامتها أكتوبر المقبل.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن الجائزة ذهبت إلى حامد «اعترافاً بمسيرته السينمائية المهمة وإسهامه الجاد في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر بأعمال متنوعة مثلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة».

وأضاف البيان «شكلت أعمال حامد طفرة في مجال الصورة والمؤثرات السمعية والبصرية في السينما المصرية الحديثة إضافة إلى وصولها إلى أعلى درجات سلم النجاح على المستويين الفني والتجاري».

وقدم حامد (46 عاماً) في مسيرته عدداً من الأفلام الناجحة والمأخوذة عن أعمال أدبية ومنها (عمارة يعقوبيان) و(تراب الماس) و(الأصليين) و(الفيل الأزرق) و(كيرة والجن) كما شارك في مجال الإنتاج السينمائي.