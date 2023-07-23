نيويورك تحتفي بـ«الهيب هوب»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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تحتفل نيويورك بمرور 50 عاماً على الهيب هوب، الموسيقى التي ولدت في الأحياء المعزولة وأصبحت اليوم مهيمنة في كل أنحاء العالم.

داخل المكتبة، يقام معرض ضخم يسترجع مسيرة أحد أشهر أبناء بروكلين ويرسم صعوده من «محتال ينشط في الشارع إلى قطب موسيقى عالمي محترم».

كتب جاي زي واسمه الحقيقي شون كارتر عن تجارة المخدرات في مجمع المساكن الشعبية في «مارسي هاوس» حيث نشأ، قبل أن يصبح مغني راب يملك المليارات، كما أدى ارتباطه ببيونسيه إلى كونهما أكثر الأزواج جذباً للأضواء.

ويحمل المعرض المجاني الذي افتتح الجمعة وصممته مجموعة جاي زي الترفيهية «روك نايشن»، عنوان «The Book of HOV» في إشارة إلى أحد ألقاب المغني البالغ 53 عاماً.

وتشكلت طوابير طويلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أتى محبو جاي زي لزيارة المعرض أو التسجيل للحصول على واحدة من 13 بطاقة لمكتبة بروكلين مختومة بأغلفة ألبومات الفنان.

ويسبق التكريم افتتاح معرض استعادي حول تاريخ موسيقى الهيب هوب في «هال دي لوميير» في 2 أغسطس مع احتفال نيويورك بنصف قرن من هذا النوع الموسيقي.