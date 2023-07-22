جوني ديب يعرض إبداعاً في «وقت عصيب» للبيع

المصدر: لندن - رويترز

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عرضت مجموعة بريطانية لبيع اللوحات بالتجزئة صورة ذاتية رسمها نجم هوليوود الشهير جوني ديب لنفسه وتصوره حينما كان يخوض معركة قضائية تتعلق بزواجه السابق بالممثلة أمبر هيرد.

وبدأ العمل على اللوحة المسماة (خمسة) في سنة 2021 في استوديو الرسام البريطاني رالف ستيدمان، واكتملت هذا العام.

وقال ديب في مقطع فيديو «هذه الصورة الذاتية، رُسمت في وقت كان عصيباً بعض الشيء، ومربكاً بعض الشيء». وأضاف «نظرت إليها ولا أعرف لماذا شعرت بأنها تحتاج إلى شيء آخر. كانت تحتاج إلى مزيد من المعلومات... كتبت خمسة عليها فقط لأنني كنت على وشك الدخول في العام الخامس من الجنون».

التقى ديب بهيرد في موقع تصوير أحد الأفلام وتزوجا في سنة 2015. وتقدمت الممثلة بطلب الطلاق بعد ما يزيد قليلاً على عام. وكُشف عن علاقتهما العاصفة عبر محاكمتين. وفي العام الماضي، منحت هيئة محلفين أمريكية ديب نصراً شبه كامل في معركة التشهير التي خاضها مع زوجته السابقة التي اتهمته بإساءة معاملتها. ونفى ديب ضرب هيرد أو أي امرأة أخرى.

وقال ديب إن لوحة (خمسة) مستوحاة من صورة التقطت له في سنة 2015 حينما أصبح وجهاً دعائياً لعطر رجالي من ديور.