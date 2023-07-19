علي الخوار ضيف ختام ليالي «جرش»

المصدر: عمّان – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي جمهور الشعر وأصدقاء الحرف والإبداع في الخامسة من مساء يوم السبت (الخامس من أغسطس المقبل)، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمَّان، مع الشاعر علي الخوار، الاسم الإماراتي الكبير، صاحب الحضور البارز على المنصات الإماراتية والعربية، الذي يقف وراء جملة من الأغنيات الناجحة التي كتبها لنجوم الغناء العربي.

ويأتي هذا اللقاء، الذي يجمع الخوار بجمهوره في الأردن، في سياق تقاليد مهرجان جرش للثقافة والفنون في استقطاب الأسماء الفنية والثقافية الكبيرة في الوطن العربي، إلى جانب نجوم الطرب الذين يحيون ليالي جرش في المهرجان الذي ينطلق في 26 يوليو الجاري.

وقال عضو اللجنة الإعلامية في المهرجان، غازي بني نصر: «علي الخوار، شاعر يطل على الجمهور، في استجابة لعقد المحبة الذي يجمع الشاعر بجمهوره، لا سيما بما يتعلق بالشق العاطفي من الكلمات الموشاة بمفردات غاية في الرومانسية والدفء وعتاب المحبين».

وأضاف: «من منا لم يستمع إلى روائع الفنان الإماراتي ميحد حمد (لا تذكرني، خلنا نبعد، لا تزيد المواجع)، وجميعها كتبها الشاعر علي الخوار، ومن منا كذلك لم يستمع إلى (رحلة عمر، أسرار العيون، بنة الحسن)، بصوت فنان العرب محمد عبده، وكذلك أغاني (الطير، الجبل، فرس فرس) للفنان الكبير حسين الجسمي، وأغنيات (أمي، الحب خالد، ما تقدرون، قالت أحبك يا راشد، اللغز) بصوت الفنان راشد الماجد».

يذكر أن الخوار، معروف بإبداعاته، التي ينسجها من وهج روحه وعاطفته المتدفقة أحاسيسه العذبة التي غنتها الفنانة أحلام في أغنيات (أرجوك تنساني، مصير الحي يتلاقى)، أما الفنان الكبير عبد المجيد عبدالله فقد غنى للخوار رائعته المعروفة (أغلى من روحي علي)، في حين أبدع الفنان خالد عبد الرحمن في غناء (الصورة المكسورة، الحقيقة، صوت الحزن) من كلمات الشاعر الخوار، وكذلك الفنان المبدع محمد المازم الذي غنى له (فديتك، الطلة، تكرم عينك، ريح فؤادك)، ليجتمع أيضاً الفنانان راشد الماجد وعبد المجيد عبدالله في دويتو (حبي الأول والأخير) التي كتبها شاعرنا القدير علي الخوار.

ومن عناوين هذه الروائع والكلمات التي انتقلت إلى قلوبنا وأسماعنا بإمضاء الشاعر علي الخوار، وهذا الكم الذي غناه الفنانون العرب للخوار، تتضح ثقافة الشاعر ونبوغه المبكر في إنسانيات الكلمة وعذوبتها وحالة العتاب وفلسفة المفردة لتعبر عن الموقف، بكلمات راقت للجمهور العربي ولامست أحاسيسه، بل وجعلت من الشاعر الخوار دائم الحضور في قلوب المحبين.

للشاعر الخوار دواوين شعرية، مثل: كلام الصمت، وهلوسات 2020، ومشاعر وطن 71، ووطني، وقد نال جوائز عدة، منها حصوله على جائزة أفضل نص غنائي عربي عام 1996، ولقب فارس الأغنية الإماراتية، 1995.