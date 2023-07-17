ملتقى «غينيا للشعر».. 15 مبدعاً يضيئون سراج اللغة العربية

المصدر: كوناكري ـــ البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي إطار مبادرة الملتقيات الشعرية في إفريقيا؛ شهدت جمهورية غينيا، انطلاق النسخة الثانية من ملتقى الشعر العربي في غينيا الذي نظمته إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع إدارة دكتوراه اللغة والحضارة في جامعة «لانسانا كونتي» في العاصمة الغينية كوناكري، واستمر على مدى يومين بمشاركة 15 شاعراً وشاعرة.

أقيم الملتقى في قاعة «جبريل تامسير ميان» في جامعة لانسانا كونتي، بحضور القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى غينيا عبد الرحيم عبيد الفلاحي، وسفير السعودية د. فهاد بن عيد الرشيدي، ونائب سفير جمهورية مصر مصطفى ندا، ورئيس الجامعة البروفيسور مانغا كيتا، وعميد كلية الآداب مامادو يحيى صو، وأساتذة البعثات الأزهرية في غينيا، ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية، إلى جانب أساتذة جامعات ومعاهد، وطلاب ومحبي الشعر العربي ومتذوقيه.

حدث مهم

أدار فقرات الافتتاح المنسق الثقافي في غينيا البروفيسور عمران كبا، ورحّب بالحضور في البداية، قائلاً إن ملتقى الشعر في غينيا يعد حدثاً ثقافياً مهماً ويعود الفضل في إقامته إلى صاحب الأيادي البيضاء حامي اللغة العربية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية في المجتمعات الإفريقية والحفاظ على هُويتها.

وأضاف كبا أن الملتقى يشهد مشاركة شعرية واسعة لها حضورها الإبداعي في غينيا، حيث وضعت بصمة أدبية من خلال النتاج الشعري اللافت، مؤكداً أن الشعراء المشاركين وقع الاختيار عليهم بعد مرورهم على لجنة مختصة في اختيار القصائد التي تراعي سلامة اللغة.

من جانبه، ألقى رئيس الجامعة مانغا كيتا كلمة قال فيها: «أحيي المبادرة الثقافية المميزة التي تأتي من الشارقة وتتمثل في ملتقى غينيا للشعر العربي، والذي يبرز تطوراً ملحوظاً للإنتاج الأدبي باللغة العربية، والحقيقة أن اللافت فيها هي أنها بالعربية ولكنها من رؤية الشباب الغينيين».

وتابع كيتا: «نحن في جامعة «لانسانا كونتي» نفتخر أنها أكبر جامعة في غينيا، وهي مخصصة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، والدراسة في هذه الجامعة من الليسانس فالماجستير إلى الدكتوراه، حتى الدراسات العربية كذلك، وأود أن أشير إلى التعاون الفاعل من قبل دول عربية في تطوير الأنشطة العلمية والثقافية».

وأضاف رئيس الجامعة: «لا شك أننا سنستمتع بقرائح الشعراء في هذه الدورة اللافتة، وهم مجموعة من الشباب المبدعين الذين يسعون إلى تطوير تجاربهم الأدبية، ليعرّفوا بها دولتهم - غينيا - وليبرزوا أن هذه الدولة وجه آخر من أوجه الثقافة العربية الإسلامية».

تكريم

جاءت قصائد الشعراء متنوعة في طرحها الإبداعي، وحيث حملت بعض النصوص عبق الماضي، مستعيدةً صور ومشهديات راسخة في الذات، فيما انحازت أخرى إلى الحاضر عبر موضوعات متعددة مثل الحب، والأمل، والوطن.

وفي الختام تم تكريم المبدعين المشاركين في الملتقى بشهادات تقديرية تكريماً لجهودهم الإبداعية، وتعزيزاً لمواصلة الكتابة الشعرية.