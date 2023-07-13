دبي عنوان متجدد للفنانين العالميين

المصدر: دبي - فادية هاني

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تجمع دبي الفنانين العالميين من مختلف أوجه الفن وأنواعه على أرضها في فضاء رحب مقدمة لهم كافة الإمكانات التي تجعلهم يبقون، ينمون، ويزدهرون، سواء كانوا موسيقيين، ممثلين، مسرحيين، عازفين، رسامين، أو غيرهم، حيث تعد مكاناً مثالياً لعرض أعمالهم الفنية واستمرارها بل شهرتها على مستوى العالم.

ومن بين هؤلاء الفنانين يجتمع عازفون عالميون أسسوا فرقة خاصة واتخذوا من دبي مكاناً لانطلاقتهم الفريدة واستمرارهم في تقديم عروضهم المتنوعة والمبتكرة الموسيقار العالمي إيه آر رحمان، الذي يشرف على أوركسترا الفردوس الشهيرة التي تضم عازفات من النساء فقط بواقع 50 موسيقية من 24 بلداً يعزفن باحترافية على الآلات الموسيقية الشرقية والغربية، وكان أول ظهور لهن في إكسبو دبي 2020، حيث تعمل هذه الأوركسترا على تشجيع الأجيال الشابة على تحقيق تطلعاتهم الموسيقية.

وعمل أي آر رحمان على إنشاء الأوركسترا على مدار 12 شهراً من اختيار العازفات إلى التدريب والتوجيه، وتأليف موسيقى خاصة للاحتفال بروح اكسبو، حيث ألّف مقطوعة «واي ذا ميوزيكال» لذلك الحدث الهام.

ثقافة وإبداع

وعن العزف والتأليف الموسيقي في مدينة كدبي قال رحمان: «دبي مكان رائع للعزف والإبداع، ومن حسن حظنا أننا تمكنا من إنشاء أوركسترا هنا حيث اعتبرها بذرة للثقافة والفن والإبداع، فخلال عشر سنوات من الآن سنجد العديد من العازفين اليافعين الجدد العاشقين للموسيقى والعزف والذين تربوا على وجود مثل هذه الفرق الرائعة الملهمة لهم ولغيرهم».

وأضاف: «دبي هي المكان الصحيح بالفعل فهي بموقعها الجغرافي المتميز وخدماتها اللوجستية الرائعة تمكنت من أن تجمع العالم كله من أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجميع بإمكانه الوصول إليها بسهولة لحضور حفل ما أو فعالية معينة ومن ثم مواصلة رحلاته الأخرى، فالسفر تحد عند الكثيرين إلا أن دبي جعلته سهلاً وممتعاً، عوضاً عن أنها مكان مميز للعمل والسياحة وواحة للأمن والراحة».

وأكدت مونيكا وودمن قائد فرقة أوركسترا الفردوس أنها والفرقة تمكنوا من جمع العالم الشرقي مع الكلاسيكي في دمج جميل لا يخل بالموسيقى الكلاسيكية، من خلال عزف مقطوعات عالمية كلاسيكية وإدخال آلات موسيقية عربية معها كالناي والعود والقانون والرق وغيرها دون الإخلال على الإطلاق بجمال المقطوعة الأصلية بل على العكس إضافة جمال لها لم يحدث من قبل إلا في دبي.

أوركسترا عالمية

وقالت: «لم يكن من الممكن أن نفعل ذلك في مكان أفضل من دبي، فهي المكان الأنسب بالفعل، نحن فريق نسائي فريد في الشرق الأوسط، كسرنا كافة القواعد وجمعنا فتيات من كافة أنحاء العالم مهنتهن هي العزف ضمن فريق واحد بروح واحدة كعائلة، ونحن سعيدات ومحظوظات لأن نكون في هذه المدينة الفريدة والآمنة والتي تمكننا من الوصول إلى العالم أجمع من خلال الجنسيات العديدة التي تسكن على أرضها وأيضاً كمية السياح الذين يزورونها باستمرار وهذا لا يتوفر في العديد من بلدان العالم، ما يفتح أمامنا آفاقاً واسعة للمستقبل».

وأشارت سحر خيري عازفة آلة القانون في أوركسترا الفردوس إلى أنها بدأت العزف منذ أكثر من 10 سنوات، وأنها سعيدة جداً بكونها ضمن أوركسترا عالمية في مدينة مثل دبي، فبالنسبة لها دبي هي مدينة الفرص، وهي مدينة تفتح أبوابها لكل العالم لكي يشاهد ما تقدمه الأوركسترا، فيمكن لكل العالم أن يعرف عنها ويسمع عزفها كونها في مدينة مثل دبي تحوي كل هذه الجنسيات على أرضها ويسهل الوصول إليها من أي مكان.