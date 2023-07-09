أوائل الإمارات في تحدي القراءة العربي

المصدر: دبي – البيان

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أظهر الطلاب والطالبات المشاركون في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي في دولة الإمارات، التي توجت أمس الفائزين على مستوى الدولة، تميزاً في مستويات التحصيل المعرفي، والقدرة الكبيرة على الاستيعاب والتعبير عن الأفكار بلغة عربية رفيعة المستوى.

وكشفت المنافسة الشديدة بين العشرة الأوائل، عن إمكانات لافتة وشغف بالقراءة يعكس الاهتمام الذي تبديه المؤسسات التعليمية في الدولة، بالشأن الثقافي والتفاعل المجتمعي الكبير مع التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

ولفت الطلاب والطالبات من فئة أصحاب الهمم الأنظار بمشاركتهم القياسية، ومستوياتهم العالية، وأثبت أوائل هذه الفئة أن الإرادة القوية قادرة على تحقيق النجاح مهما بلغ حجم التحديات.

أمل يتجدد بالقراءة

«محبة للأدب متيمة بالقصائد.. لاعبة القوس والسهم.. عالمة الغد..»، هكذا تحب آمنة محمد المنصوري، بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى دولة الإمارات، التعريف عن نفسها، وكأنها ترفض وضع إطار واحد لاهتماماتها أو سقف لأحلامها وطموحاتها.

تفتخر آمنة المنصوري طالبة الصف الحادي عشر، في مدرسة عائشة بنت أبي بكر بأبوظبي، بأنها ضمن منتخب الإمارات للفيزياء، ويدفعها الطموح لتكون عالمة الغد، وقد أثبتت من خلال قراءتها 128 كتاباً في الدورة السابعة وفوزها باللقب بعد منافسة مع أكثر من 514 ألف طالب وطالبة أنها تسير بخطوات ثابتة لتحقيق أهدافها.

بدأت آمنة المنصوري ممارسة رياضة القوس والسهم منذ الصغر، وتم اختيارها في منتخب الإمارات للقوس والسهم، وواجهت خلال مسيرتها تحديات عدة، حيث فقدت قبل عامين القدرة على المشي بعد عمليتين جراحيتين في القدم، وقد استثمرت هذين العامين على أفضل وجه ممكن من خلال القراءة المكثفة وكتبت قصتين:

«حين نمت» و«الهمم تعلوا القمم». تؤكد آمنة المنصوري أن القراءة ساعدتها على مواجهة التحديات، ومنحتها الأمل والقوة لتجاوز الألم، واليوم وبعد فوزها بلقب بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات تبدو أكثر عزيمة لمواصلة رحلتها العلمية والمعرفية.

شغف بالكتابة الأدبية

تكشف مسيرة الطالب محمد عيسى الحمادي من الصف الثاني عشر في مدرسة الأضواء الخاصة بالعين، صاحب المركز الثاني في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات، عن شغف كبير بالقراءة وميل إلى الكتابة الأدبية.

قرأ محمد عيسى الحمادي 257 كتاباً، وقد أحرز مراكز متقدمة في الجوائز الأدبية والثقافية والعلمية مثل: جائزة محمد بن خالد الأدبية، وجائزة مهرجان طيران الإمارات للآداب، وتكريم من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وتكريم من وزارة التربية والتعليم، وجائزة بن حرمل الأدبية، وغيرها من الجوائز، كما أصدر مجموعة قصصية.

«لم أكن أعلم أن قراءتي لمجموعة من الأحرف الأبجدية المتراصة التي تشكل جملاً أدبية مبهرة، قد تكون سبباً في تحليقي عالياً، في سماء اللا مستحيل»..

بهذه الكلمات تعبر الطالبة إيمان محمد داوود من الصف الحادي عشر في مدرسة فاطمة الزهراء بالشارقة، صاحبة المركز الثالث في تصفيات الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات عن حبها للكتاب وأثر القراءة في بناء شخصيتها.

تقول إيمان محمد داوود التي قرأت 80 كتاباً «منذ نعومة أظفاري وأنا مغرمة بجمال اللغة العربية وتفاصيلها، كنت أتعجب كيف يتغير معنى الكلمة بشكل جذري بمجرد وضع ضمة على أحد الأحرف، وكيف يمكن للمعنى الواحد أن يصاغ في أكثر من 500 كلمة!.. كل تلك التفاصيل المبهرة كانت سبباً في قراءتي للكتب حين كنت في الصف الخامس».

عاشق الكتاب

لم يأت فوزه بالمركز الرابع في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات من فراغ، فالطالب محمد عبدالله العبدولي من الصف الثاني عشر في مدرسة حمد بن عبدالله الشرقي بالفجيرة، أظهر منذ صغره تفوقاً دراسياً ومواهب متعددة سواء في مجال المسرح أم عشق القراءة.

يقول محمد عبدالله العبدولي إنه قرأ ما يربو على 300 كتاب في مختلف المجالات، ونشط في مجال الكتابة الإبداعية التي تنوعت بين الكتابات المسرحية والخواطر الأدبية والقصص القصيرة.

حصل محمد العبدولي على العديد من الجوائز مثل: أفضل ممثل دور أول، أفضل إخراج مسرحي، جائزة أفضل عمل مسرحي متكامل على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من الجوائز.

إرادة المركز الأول

هو الطالب غريب محمد اليماحي من الصف الثاني عشر في مدرسة حمد بن عبدالله الشرقي للتعليم الثانوي (الحلقة 3) بالفجيرة، الذي انتزع بجدارة المركز الأول في فئة أصحاب الهمم في ختام تصفيات تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى دولة الإمارات.

قرأ غريب اليماحي 130 كتاباً، ونال التكريم الذي يستحقه من بين 190 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات، حيث جاء فوزه تتويجاً لمسيرة من المثابرة والاجتهاد قهرت كل التحديات وميزته منذ الصغر، فكان قارئاً نهماً بعد تعلمه طريقة برايل.

استطاع غريب اليماحي أن يبرز مواهبه ومهاراته، خصوصاً في اللغة العربية، حيث قرأ العديد من الكتب في مختلف المجالات، وقد أثمر ذلك تميزه وحصوله على المركز الأول في العديد من المسابقات منها: قارئ الشهر، والكاتب المبدع، والمتحدث البليغ، وإلقاء الشعر، وله العديد من الأعمال الكتابية الإبداعية.

حروف تهزم الصعاب

استطاعت غاية زين الله الكربي طالبة الصف الثامن في مدرسة الباهية المشتركة بأبوظبي، أن تتغلب على تحديات كثيرة، وهو ما ترجمته بحصولها على المركز الثاني في فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات. عانت غاية الكربي من الجلوكوما (ضعف البصر)، ولكنها لم تستسلم، فواظبت على القراءة، وتقول:

«شاركت في تحدي القراءة العربي للمرة الثانية وقرأت خمسين كتاباً في هذا التحدي الذي منحني رحلة إلى مستقبل أفضل.. رسالتي لكم لا تستسلموا للصعاب لأنها ما وجدت إلا لنتجاوزها».

بدأت رحلته في القراءة والتميز من الصف الرابع عندما قرأ الكتب بطريقة برايل، إنه الطالب عبدالرحمن علي عبدالرحمن آل علي من الصف السادس في مجمع زايد التعليمي بالشارقة، الذي لفت إليه الأنظار بإحرازه المركز الثالث في فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات شق عبد الرحمن آل علي طريقه نحو النجاح بخطوات ثابتة بالرغم من التحديات التي واجهها وهي عدم توافر الكتب المطبوعة بطريقة برايل، فلجأ للكتب المسموعة، وقرأ نحو 40 كتاباً.

ويقول: «من أكثر الكتب التي أثرت في نفسي كتاب «رؤيتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقوله: «الأمم الحية لا تيأس ولا تهرب من التحديات ونحن أمة حية لم تيأس في الماضي ولن تيأس في المستقبل»».

أيقونة التفاؤل

صاحبة شخصية محبوبة، وحضور متميز، ومثابرة أهلتها لنيل المركز الرابع في فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات، هي مهرة أحمد الشحي طالبة الصف السابع في مدرسة النوف للتعليم الأساسي بالشارقة.

ورغم معاناتها من مرض نادر سبب لها إعاقة جسدية تظهر على شكل قصر في القامة، إلا أنها تخطت كل ذلك بالإرادة والتفاؤل، فهي شخصية مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي حيث اشتهر لها فيديو وهي تردد مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول عالمياً» وقد زارها سموه في منزلها وقدم لها كل دعم ورعاية.

تتميز مهرة الشحي بشخصية نشيطة في الفعاليات المدرسية، وهي عضو فعال في اللجان المدرسية والمسابقات المحلية، وقد حازت جوائز محلية في مختلف المجالات.