مالمو السويدية تستضيف «يوروفيجن»

المصدر: ستوكهولم - أ ف ب

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تستضيف مالمو، ثالث أكبر المدن السويدية، الدورة الثامنة والستين من مسابقة يوروفيجن الغنائية بين السابع والـ11 من مايو المقبل، على ما أعلنت مجموعة التلفزيون الرسمية «اس في تي».

وقالت الرئيسة التنفيذية للمجموعة في بيان إنّ «مالمو مدينة تتميز بمجال ثقافي غني قادر على تنظيم مهرجان موسيقي لأوروبا برمّتها بصورة مستدامة وتحديداً من الناحية المالية».

وستكون هذه المرة السابعة التي تستضيف فيها السويد الحدث الموسيقي، في عام سيحتفل فيه البلد الاسكندنافي بالذكرى الخمسين للنجاح الذي حققته أغنية «ووترلو» الشهيرة لفرقة «أبا». وعلّق المشرف التنفيذي لمسابقة يوروفيجن مارتن أوستردال بالقول «يسر الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون الذي يتولى تنظيم المسابقة اختيار مالمو مدينة مضيفة للمسابقة الأوروبية للعام 2024».