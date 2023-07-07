حي الفهيدي التاريخي.. عبق التراث ووجهة مثالية للسياح

المصدر: دبي- فادية هاني

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتميز حي الفهيدي التاريخي في دبي بمبانيه الجميلة التي تعكس التراث الإماراتي، ويعد وجهة مثالية للسياح الذين يرغبون في استكشاف الثقافة الإماراتية التقليدية والتمتع بأجواء الأسواق التاريخية.

زوار حي الفهيدي من مختلف أرجاء العالم، وكل له غايته من زيارة المكان، فمنهم من يرغب في التعرف على تاريخ الإمارة وكيف كانت دبي قديماً، ومنهم من يرغب في تذوق الأكلات الشعبية التراثية، ومنهم من يريد اقتناء الهدايا والتذكارات أو الملابس التقليدية، وغيرها الكثير من الأهداف التي تجمعهم جميعاً في مكان واحد جميل مدهش.

جمال وسحر

محمد سيد وأسرار إسماعيل من السودان، حضرا إلى المكان بملابسهما التقليدية الخاصة ليحتفلا بالذكرى السنوية لعرسهما، واختارا المكان متعمدين لما فيه من خلفيات جميلة للصور التي التقطاها، حيث تقول أسرار: «لم أجد مكاناً أكثر جمالاً وسحراً من هذا المكان لنحتفل بذكرى زواجنا، فأنا أعيش في دبي منذ 11 عاماً وأعمل هنا وزوجي مقيم في فرنسا، وحضر خصيصاً لنحتفل بهذه الذكرى الجميلة في هذا المكان المميز، المختلف عن أي مكان آخر بجدارياته وجدرانه المختلفة هو بالفعل مكان مميز للاحتفال».

إيمي أنتوان ونوم ناتون من تايلاند يزوران دبي للمرة الأولى، كان نوم يساعد زوجته إيمي في اختيار ثوب إماراتي تقليدي ويختار معها اللون المناسب فهي ترغب بشدة في الحصول على اللبس التقليدي، مشيرة إلى أن أول أمر ستفعله هو أن تنشر صورة لها باللبس التقليدي عبر حسابها على الإنستغرام لتشارك أصدقاءها ومتابعيها هذه التجربة الفريدة والمميزة من نوعها.

قصص جميلة

وأشار نوم إلى أن المكان مليء بالقصص والحكايات الجميلة، ويعتبره من أجمل الأماكن التي زارها في الإمارات ، فهي بالنسبة له تخبره عن قصة دبي كيف بدأت وتطورت بشكل مذهل، مشيداً بالمواصلات العامة اليسيرة التي مكنته هو وزوجته من الوصول من الفندق إلى حي الفهيدي بكل سهولة ودون أية مشقة، وأن الناس حوله متعاونون جداً والجميع مستعد ليرشدهم إلى الأماكن التي يودون الذهاب إليها ولا يبخل أحد عليهم بالمعلومات، خاصة وأن أغلب الأماكن تحمل لوحات كتب عليها بالتفصيل تاريخها وماهية استخدامها مما خدمهم كثيراً في التعرف إلى المكان دون الحاجة إلى مرشد سياحي.

هدايا وتذكارات

وضاح محمد من الإمارات يقف في محل والده في السوق، وهو يساعده من وقت لآخر في استقبال السياح ومساعدتهم في الحصول على ما يريدونه من هدايا وتذكارات وملابس تقليدية امتلأ بها المحل، مشيراً إلى أنه يومياً يلتقي بالعديد من الجنسيات من مختلف أنحاء العالم، معرباً عن سعادته بالعمل في هذا المجال الذي يمكنه من خلاله التعرف على العديد من الجنسيات والأشخاص الجدد كل يوم.

ويشير وضاح إلى أن كل زائر له طلبه الخاص، فالبعض يحب شراء الملابس التقليدية، وآخرون يودون اقتناء نماذج لبرج خليفة لأخذها كتذكار من الإمارة، والبعض يقتني الهدايا ليحملها إلى أحبته في وطنه، فتتنوع الرغبات حسب أعمار وجنسيات الزوار.

مكان مذهل

ألكسندر ميدوفا وكريستينا ميدفيتيفا من روسيا يزوران دبي للمرة الأولى، وكانا يلتقطان الصور لكل زاوية في الحي، حيث أشار ألكسندر إلى أن المكان مذهل بجماله وهو يذكره بالمدينة التي تم تمثيل فيلم «علاء الدين» فيها، من حيث تقارب المباني وروعة البراجيل بالنسبة له، مؤكداً أنه من بين أجمل الأماكن التي تمت نصيحته بزيارتها، وهو مختلف عن الأسواق التجارية الكبرى والمباني العامرة، فهو المكان الذي برأيه يجب على كل سائح زيارته للتعرف عن قرب على جمال هذه المدينة.