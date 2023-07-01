«القيادات الإعلامية الشابة».. دفعة جديدة عالية التأهيل تمتلك مهارات نوعية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن تخريج «القيادات الإعلامية الشابة»، دفعة عام 2023، وهي مبادرة تهدف إلى إعداد الطلبة الجامعيين لمهن ناجحة في قطاع الإعلام في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مجلس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في أبوظبي. وقد تعاون برنامج «القيادات الإعلامية الشابة» الذي تأسس في العام 2007، مع عدد من أبرز مراكز التدريب الإعلامي، وعقد عدد من الشراكات مع أبرز الجامعات في الإمارات العربية المتحدة لتوفير فرص عمل لأكثر من 300 خريج ليكونوا جزءاً من المشهد الإعلامي النابض بالحياة في الدولة.

واستقبل برنامج هذا العام بالشراكة مع أكاديمية سكاي نيوز عربية، 18 طالباً موهوباً من خمس جامعات مرموقة، هي جامعة زايد، كليات التقنية العليا، جامعة نيويورك أبوظبي، جامعة أبوظبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة.



واعتبرت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، أنّ استدامة نماء الوطن وازدهار مستقبله يقومان على سواعد الشباب الذين يمثلون الطاقة المحرّكة للتنمية بمهاراتهم الابتكارية وقدراتهم الإبداعية، وقالت: «ينعقد برنامج القيادات الإعلامية الشابة في دورته الخامسة عشرة تجسيداً لرؤيتنا في تمكين الشباب والاستثمار في توجيههم المهني ليكونوا إعلاميين قادرين على إيصال صوتهم ورسالتهم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، والإسهام الفعّال في تطوير صناعة الإعلام الإماراتي».



وتابعت: «مجدداً، وضمن برنامجنا التعليمي المجتمعي، نعتزُّ بتخريج 18 شاباً وشابة بالشراكة مع خمس جامعات وطنية رائدة وسكاي نيوز عربية، استطاعوا أن يقدّموا نموذجاً خلاقاً للشباب المتحمس لعمله والمخلص لوطنه، من خلال ورش العمل والنشرة الإخبارية «أخبار الدار» والمشاركة اليومية في تغطية فعاليات مهرجان أبوظبي 2023 وأنشطة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، مؤكدين حرصهم على التزام أعلى معايير المهنية وتطبيق المهارات التي اكتسبوها من خبراء الإعلام ضيوف البرنامج وبينهم: محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين، وجيزيل خوري، والدكتور سليمان الهتلان، والإعلامي فيصل بن حريز».



وتم خلال حفل التخرج تسليم الطلبة المتفوقين شهادات تقدير لإنجازاتهم المتميزة طيلة مدة البرنامج.



وحضر الحفل الخريجون وعدد من المسؤولين والمعنيين، ومن أعضاء مجلس الأمناء، ومستشاري مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والشركاء الرئيسيين من الجامعات المشاركة.