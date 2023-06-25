طيران الإمارات تمدد شراكتها مع أوركسترا سيدني السيمفونية

المصدر: دبي - البيان

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عززت طيران الإمارات التزامها بدعم الفنون والثقافة في أستراليا من خلال تمديد شراكتها المستمرة منذ 21 عاماً مع أوركسترا سيدني السيمفونية حتى عام 2025.

وتعد الشراكة مع أوركسترا سيدني السيمفونية أطول شراكة غير رياضية لطيران الإمارات، وتجسد دعمها المستمر للموسيقى والفنون في جميع أنحاء العالم.

ويساعد دعم طيران الإمارات أوركسترا سيدني السيمفونية على تقديم تجارب عالمية المستوى للعملاء في أستراليا، وربط عشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم بسلسلة الحفلات الموسيقية الرقمية المبتكرة للفرقة السمفونية. كما تتيح الشراكة تقديم أعمال فنية كلاسيكية لواحدة من أرقى فرق الأوركسترا في العالم لملايين من ركاب طيران الإمارات عبر نظام الترفيه الجوي ice، وتوفير التذاكر والضيافة، إلى جانب توفير فرص شراكة لسلسلة الحفلات الموسيقية الشهيرة، والتمتع بفرص ترويج نوعية تتيح إبراز العلامة التجارية للناقلة.

وعلى مدار شراكة امتدت لأكثر من عقدين، قدمت أوركسترا سيدني السيمفونية عروضها لأكثر من 4 ملايين شخص عبر نحو 3000 عرض حي. وتأتي شراكة طيران الإمارات المتجددة مع دخول أوركسترا سيدني السيمفونية مرحلة فنية جديدة، من أبرز ملامحها عودة الأوركسترا إلى قاعة الحفلات الموسيقية بدار أوبرا سيدني في يوليو (تموز) 2022، تحت إشراف سيمون يونغ، قائد الأوركسترا الشهير عالمياً.

وقال باري براون، نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات في أستراليا: "مثلما هو الحال مع السفر الجوي، تتمتع الموسيقى بالقدرة على رفع معنوياتنا وتوسيع آفاقنا وفتح آفاق جديدة في العالم من حولنا. ونحن فخورون بمواصلة دعمنا لأوركسترا سيدني السيمفونية، التي تشتهر بترسيخها معايير أداء استثنائية، وتضمنها موسيقيين بارزين، حيث تعتبر أحد أعظم الفرق الموسيقية الرائدة في العالم.

وأضاف باري براون بقوله: تشتهر طيران الإمارات برعايتها للأفضل في عالم الرياضة، ولكننا أيضاً متحمسون لدعم الموسيقى والفنون والثقافة العالمية لإثراء حياة المجتمعات التي نخدمها. وتعد شراكتنا مع أوركسترا سيدني السيمفونية، التي تجاوزت الآن عقدها الثاني، أطول رعاية غير رياضية لطيران الإمارات، ونحن نتطلع إلى مواصلة عملنا الرائع معاً".

وحضرت أوركسترا سيدني السيمفونية خلال العديد من الإنجازات والمبادرات الرئيسية لطيران الإمارات على مر السنين، بما في ذلك إطلاق طائرة الإيرباص A380في أستراليا، ومؤخراً إطلاق الدرجة السياحية الممتازة الجديدة في سيدني.

وتؤدي أوركسترا سيدني السيمفونية أكثر من 150 حفلة موسيقية في العام لجمهور حي يضم أكثر من 350 ألف شخص، وستعمل مع طيران الإمارات لتوسيع الجمهور العالمي من خلال المنصة الرقمية "أوركسترا سيدني السيمفونية عند الطلب" التي تتميز بتوفير تجارب موسيقية فريدة. إذ تقدم المنصة أيضاً تسجيلات موسيقية خاصة بمشاركة أفضل الموسيقيين ما يتيح أعمالاً موسيقية جديدة للجماهير في جميع أنحاء العالم.

وتوفر المنصة، التي تم إطلاقها بالشراكة مع طيران الإمارات في عام 2020، الوصول المجاني إلى دليل العروض الرائعة.

وتواصل الشراكة أيضاً تقديم توفير التذاكر والضيافة لعملاء طيران الإمارات، والتمتع بمكانة الشريك ضمن "سلسلة الإمارات ماسترز" الشهيرة للأوركسترا، فضلاً عن فرص الترويج المتميزة التي تحظى بها الناقلة.

وتشكل الموسيقى جزءاً كبيراً من المحتوى المقدم على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الذي يوفر أكثر من 6500 قناة، بما فيها قنوات موسيقية تقدم أنواعاً متنوعة من الموسيقى مثل الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا والجاز وغيرها.

وتقدم كريج وايتهيد، الرئيس التنفيذي لأوركسترا سيدني السيمفونية، بالشكر لطيران الإمارات على دعمها المستمر ومشاركتها رؤية فرقته لخلق تجارب موسيقية تعد من بين الأفضل في العالم. وقال: "لطالما كانت طيران الإمارات شريكاً مهماً على مدى تاريخ الأوركسترا الطويل، ما أتاح استقطاب أعظم الفنانين وتقديم تجارب موسيقية استثنائية في قاعة الحفلات الموسيقية بدار أوبرا سيدني. كما سمح لنا دعم طيران الإمارات بمواصلة برنامج طموح لأداء وتسجيل أعمال جديدة لنخبة من أبرز الملحنين الأستراليين. ونتطلع إلى مشاركة عروضنا على منصة طيران الإمارات العالمية، حيث سيكون أداؤنا متاحاً للجمهور في مختلف أنحاء العالم ".

ومن خلال برنامج رعايتها، الذي يشمل الأدب والسينما والفن والطهي والمهرجانات الموسيقية وفرق الأوركسترا المشهورة عالمياً، تكرس طيران الإمارات جهودها لدعم الأنشطة الثقافية في أستراليا وحول العالم. إذ ترعى الناقلة في أستراليا متحف تسمانيا ومعرض الفنون، بما في ذلك معرضها الأخير، taypani milaythina-tu: Return to Country. وترعى طيران الإمارات أيضاً منذ نحو 20 سنة أوركسترا ملبورن السيمفونية في إطار دعمها للفنون والثقافة.