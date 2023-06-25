«الركن الخامس 2023».. نفحات إيمانية في الحج

المصدر: دبي ـ البيان

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فقرات متنوعة ثرية بالمعرفة والفائدة في برنامج «الركن الخامس 2023»، تنقل للمشاهدين أجواء ومناسك الحج والعبادات التي تتم خلال هذه الفترة في مكة المكرمة.

ويضيء البرنامج الذي يعرض على سما دبي وقناة نور دبي وإذاعة نور دبي في تمام الساعة الخامسة عصراً، ويقدمه الإعلامي وليد المرزوقي، على مواضيع عديدة ومتميزة تخص حجاج بيت الله الحرام، من خلال 8 حلقات، مدة كل منها ساعة كاملة، تستضيف عدداً من العلماء ليتحدثوا عن الركن الخامس من الإسلام ومناسكه وعما يقوم به الحجاج في هذا الموسم.

وتستضيف الحلقة الأولى من البرنامج وعنوانها «مكة المكرمة وشعائر الحج قبل الإسلام» الأستاذ علي محمد المطروشي مستشار في التراث والتاريخ بدائرة التنمية السياحية في عجمان، ليعرّف المشاهدين برحلات الحج عبر التاريخ، وكيف تتم مناسكه وشعائره.

وفي الحلقة الثانية «فضائل مكة والمدينة» ويحل الدكتور محمد غالب العمري عضو هيئة التدريس في جامعة جميرا، ضيفاً على البرنامج ليروي في حوار شيق فضائل مكة والمدينة المنورة، وأهمية الحج لدى المسلمين.

وفي حلقة بعنوان «استعدادات الحج» تستضيف محمد سهيل المهيري رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، ليتحدث عن البعثة والخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام طوال الرحلة المباركة.

ويتطرق الشيخ خالد إسماعيل واعظ ديني بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في حلقة «صفة حج الرسول صلّى الله عليه وسلّم» إلى فضل هذه العبادة العظيمة، وجزيل وجميل ما أعد الله من الثواب وحسن المآب لمن عرف حقها وحقوقها.

ويتحدث الدكتور صالح عبد الكريم عميد كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية في جامعة جميرا في حلقة «يوم التروية» عن يوم التروية وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحِجّة، يتوجّه فيه حُجّاج بيت الله الحرام إلى مِنى، وسبب التسمية ليقدم للمشاهدين مزيداً من الفائدة.

ويعرّف الدكتور في الشريعة الإسلامية سالم الشويهي في حلقة «يوم عرفة» المشاهدين بعظمة وفضائل هذا اليوم، وهو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويُعَد من أفضل الأيام عند المسلمين، يقف فيه الحجاج على جبل عرفة.

وتضيء حلقة «أعمال الحج في العيد» التي تستضيف الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، على ما يقوم به الحجاج من أعمال في عيد الأضحى المبارك وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وتستضيف حلقة «فرحة العيد» الدكتور عبدالله موسى مستشار الوعظ والإرشاد بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لتعكس أهمية توطيد العلاقات والترابط الأسري في العيد.

ويضم فريق عمل البرنامج المنتج ميثاء سالم، والمخرج عيسى المري، ومديري الإنتاج أحمد صلاح وعائشة المهيري.